Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Лучше всего работается на удаленке в Москве, Казани и Новосибирске, считают участники опроса, который провел сервис по поиску работы "Суперджоб".

При этом, как считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%), столица является лучшим городом для карьеры на удаленке. Казань и Новосибирск назвали лучшими городами для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов, пишут РИА Новости.

40% опрошенных петербуржцев считают свой город подходящим для удаленной карьеры. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, а в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону - каждый четвертый.

А вот в Челябинске и Омске удаленно карьеру не построить. Перспективными с точки зрения продвижения по карьерной лестнице при удаленной работе эти города считают 9% и 8% опрошенных соответственно.