Россияне рассказали, когда меняют резину и как ее выбирают

В России наступила сезонная смена резины. В октябре 2020 года россияне меняют шины активнее, чем в октябре 2019 года.

Эксперты "Авито Авто" провели опрос, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Выяснилось, что большинство (78%) водителей "переобуваются" с летних шин на зимние в зависимости от среднесуточной температуры и осадков.

24% респондентов меняют резину, когда температура в дневное время опускается до +4-2 градусов, 19% - когда температура достигает 1-0 градусов, 14% - когда температура снижается до отрицательной и столько же, когда выпадает первый снег. Остальные ориентируются на дату в календаре, либо прислушиваются к советам друзей/родственников или и вовсе эксплуатируют транспортное средство на всесезонной резине.

Также стало известно, какие зимние шины предпочитают жители нашей страны. В текущем году шипованная зимняя резина остаётся самой популярной в России. Доля спроса составляет 74%. На "липучку" пришлось 26% спроса.

Судя по результатам опроса, при выборе модели зимних шин, автовладельцы смотрят в первую очередь на их технические характеристики (59% опрошенных) и стоимость (54%).

Важное значение для россиян имеют рекомендации друзей/родственников (24%). 21% опрошенных ориентируются на отзывы в Сети.

Решающую роль для 18% респондентов играет популярность бренда, для 16% опрошенных - рисунок протектора. Советы продавца и публикуемая в профильных СМИ информация о тестах зимних шин влияют на выбор 13% и 12% опрошенных соответственно. 6% респондентов выбирают с оглядкой на обзоры блогеров.

Наконец, 64% опрошенных жителей России в несезон хранят зимние шины в гараже. На даче хранят 9% респондентов, дома - 7%. Некоторые (5%) даже арендуют специализированное хранилище, а другие (4%) хранят зимнюю резину у друзей/родственников.