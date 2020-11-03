Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции

Погибшим в результате опрокидывания экскурсионного судна у берегов турецкой Антальи туристом оказался гражданин России. Этот прискорбный факт, как сообщает ТАСС, подтвердил представитель генконсульства РФ в Турции.

"Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России, - рассказал информагентству дипломат. - Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности".

Генконсул добавил, что "в результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения". "Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами", - отметил дипломат.

Как ранее стало известно, прогулочный туристический катер перевернулся и затонул неподалеку от Фосфорной пещеры в провинции Анталья. ЧП произошло в 50-100 метрах от берега.