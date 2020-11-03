Сериал "Новенький" о буллинге в школе продлен на второй сезон

Сериал "Новенький", который вышел только в октябре и затронул тему буллинга - травли одного человека группой других людей, за три недели (с 11 октября по 3 ноября) начали смотреть почти 6 миллионов зрителей. Это совокупные цифры по платформам Start, Okko, "МегаФон ТВ", YouTube-каналу "Новенький" и одноименному сообществу в VK, YouTube-каналу платформы Start. Пока что вышли четыре серии. А всего их восемь. Фильм создан кинокомпанией "Док-Синема" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Создатели проекта решили "оседлать волну" и сегодня объявили о том, что сериал продлен на второй сезон. Генеральный продюсер и режиссер картины Оксана Барковская отметила, что в будущем году планируется снять продолжение сериала и затронуть проблему абьюзивных отношений, то есть эмоционального и физического насилия.

"На данный момент разрабатывается сценарий второго сезона, в котором мы хотим показать трансформацию, которая произошла с подростками после исчезновения Макса, а также затронуть проблему абьюзивных отношений. Эта тема по степени актуальности в подростковой среде вполне сравнима с буллингом", - сказала Оксана Барковская.

Также, по ее словам, кинокомпания "Док-Синема" поготовила сценарий еще одного подросткового сериала. Он получил рабочее название "Стекло" и затрагивает проблему незащищенности и жестокости девочек-подростков.

"Тема сериала очень важна. Важно и нужно ее поднимать, о ней говорить и объяснять людям, детям, почему надо быть более добрыми и чуткими друг к другу", - отмечает исполнитель главной роли Глеб Калюжный.

Напомним, что "Новенький" рассказывает историю исчезновения 16-летнего подростка в небольшом городке Юровск. Драматичное происшествие высвечивает не только проблемы внутри школьного класса, но и тайны самого города. Главный герой сериала Максим Плетнев, переехавший в провинцию из Москвы, пропадает после дня рождения одноклассницы. Психолог школы, в которой учится Макс, начинает собственное расследование, заручившись поддержкой классной руководительницы. Вместе они приходят к выводу, что практически все подростки, которые были в тот день в лесу, могли иметь отношение к исчезновению Максима… В фильме также снимались Анна Демидова, Василий Симонов, Дарья Щербакова, Ольга Лебедева, Иван Рысин, Иван Непомнящий и другие. Авторы сценария и режиссеры-постановщики сериала Оксана Барковская и Ирина Гурьянова. Оператор-постановщик - Александра Авдонина. Генеральный продюсер - Оксана Барковская, исполнительный продюсер - Наталья Бернякова.