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03.11.2020 02:00
Рубрика: Общество

Создание "зеленых поясов" натолкнулось на неожиданное препятствие

Текст: Алексей Дуэль
Создание лесопарковых "защитных поясов" вокруг городов, предусмотренное вступившем в силу в январе 2017 года законом, натолкнулось на неожиданное препятствие. Выделенные территории не удается поставить на кадастровый учет. Хотя это обязательное условие и гарантия от незаконной вырубки или застройки этих зон, считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ).
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

"Процедура создания лесопарковых зеленых поясов проходит в несколько этапов: сначала инициатива граждан должна получить одобрение в региональных общественных палатах, затем законодательные собрания принимают постановление о создании "зеленых щитов", а региональные исполнительные органы власти определяют точные границы этих поясов, проводят кадастровые работы и направляют информацию в Росреестр для постановки на кадастровый учет, - объяснили в ОНФ. - Только после этого "зеленый щит" начинает работать".

Фото: iStock
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Первые этапы удалось провести в 63 регионах России. Проблемы возникли при постановке земель лесопарковых защитных поясов на учет в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Территориальные органы Росреестра один за другим отказывали, приводя самые разные причины, по которым они не могут зафиксировать статус этих территорий. В федеральном Росреестре о проблеме знают, однако ничем помочь не могут. Как объяснили в пресс-службе ведомства, порядок внесения данных в ЕГРН определен законом 2015 года, в котором про лесопарковые защитные пояса нет ни слова. Не урегулирован этот вопрос ни в Лесном кодексе, ни в других документах.

"В настоящее время законом возможность внесения в ЕГРН данных сведений не предусмотрено, - констатируют в Росреестре. - Для устранения имеющегося законодательного пробела требуется внесение соответствующих изменений в закон о государственной регистрации недвижимости".

К такому же выводу пришли и в ОНФ. Организация обращает внимание законодателей на необходимость устранить пробел в нормативно-правовых актах, из-за которых более одного миллиона гектар "зеленых щитов" никак не могу обрести свой почетный статус.

"Внесение этих изменений в законодательство позволит регионам завершить реализацию инициативы, обозначенной президентом и поддержанной населением, - соглашается с чиновниками руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. - Экологическое благополучие приобретает все большее значение для людей, и создание "зеленых щитов" могло бы серьезно улучшить его. Но по формальным причинам мы не можем довести дело до конца, муниципалитеты впустую тратят деньги на проведение кадастровых работ, а данные устаревают. Ситуацию нужно исправлять как можно быстрее".

Общество Экология Экономика Недвижимость Земля Власть Право Земельное право Правительство Росреестр Земельное законодательство Общероссийский народный фронт

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