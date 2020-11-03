У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стала известна дата третьей презентации Apple в 2020 году

Текст:   Виктория Чернышева
03.11.2020,  
13:18
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple проведет мероприятие в режиме онлайн 10 ноября. Презентация пройдет на официальном сайте компании. Трансляция будет идти из Apple Park — штаб-квартиры в Купертино. 

Как уточняет CNBC, ожидается, что во время мероприятия будут презентованы новые компьютеры Mac.

iPhone 12 mini показали на видео раньше времени. Как он выглядит живьем

В начале года Apple поделилась планами выпустить ПК с собственными чипами на основе ARM, а не Intel. "Яблочные" процессоры давно используются на iPhone и iPads: как утверждают разработчики, это позволяет расширить срок службы батареи и обеспечивает более быструю производительность.

Во время предыдущей презентации Apple показала новые Apple Watch и iPhone 12.

гаджеты
Фото: istock
Теперь официально. WhatsApp рассказал о долгожданной возможности 02.11.2020
Apple запустила единую подписку на сервисы. Цена в России 30.10.2020
AMD представила три новые мощные видеокарты "не хуже GeForce" и назвала цены 29.10.2020
Apple
Фото: Скриншот игры
Поиграли в Watch Dogs: Legion. Это полный провал 02.11.2020
Apple поднимет цены в магазине App Store 27.10.2020
В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал 26.10.2020
Mac
Фото: youtube.com
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 02.11.2020
Apple откажется от процессоров Intel 10.06.2020
Блогер "победил" самый мощный Mac Pro, открыв 6000 вкладок 12.02.2020