Стала известна дата третьей презентации Apple в 2020 году

Apple проведет мероприятие в режиме онлайн 10 ноября. Презентация пройдет на официальном сайте компании. Трансляция будет идти из Apple Park — штаб-квартиры в Купертино.

Как уточняет CNBC, ожидается, что во время мероприятия будут презентованы новые компьютеры Mac.

В начале года Apple поделилась планами выпустить ПК с собственными чипами на основе ARM, а не Intel. "Яблочные" процессоры давно используются на iPhone и iPads: как утверждают разработчики, это позволяет расширить срок службы батареи и обеспечивает более быструю производительность.

Во время предыдущей презентации Apple показала новые Apple Watch и iPhone 12.