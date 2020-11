Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме

Том Харди определился со своей следующей ролью. Как передает Deadline, Безумный Макс ver. 2.0 сыграет в драме о вьетнамской войне "Что они несли с собой" (The Things They Carried).

Режиссер проекта - Руперт Сандерс ("Призрак в доспехах"). В основе сценария - одноименная книга американского писателя и журналиста Тима О`Брайена, воевавшего во Вьетнаме. То есть человек знаком с ситуацией не понаслышке.

Адаптацией The Things They Carried, названной New York Times "книгой века", занят номинант премии "Оскар" Скотт Б. Смит (несправедливо подзабытый триллер Сэма Рэйми "Простой план", отличный хоррор "Руины", грядущий сериал по "Периферийным устройствам" Гибсона).

В других ролях - Логан Лерман, Тай Шеридан, Билл Скарсгорд, Стефан Джеймс, Пит Дэвидсон, Эштон Сандерс, Мартин Сенсмейер, Мойсес Ариас и Ангус Клауд.

"Сложно вспомнить какой-то другой кинопроект последнего времени, собравший бы такое количество востребованных молодых талантов", - обращает внимание издание. Причем кастинг еще не закончен.

Старт съемок намечен на начало 2021-го в Таиланде. Дата премьеры пока осторожно не называется.