Toyota обновила легендарный седан

Компания Toyota представила обновлённый седан Crown пятнадцатого поколения. Модель доступна для заказа на родном рынке от 47 тысяч долларов, что соответствует примерно 3 700 000 рублей по текущему курсу.

Снаружи четырёхдверка, длина которой составляет 4910 мм, не изменилась. Появились лишь оригинальные колёсные диски и новые эмали кузова. Экстерьер автомобиля отличает характерная решётка радиатора, агрессивная бамперная группа, спойлер на крышке багажника, спортивная выхлопная система.

Главное - интерьер получил пересмотренную переднюю панель с 12,3-дюймовым тачскрином и другим блоком управления климат-контролем. Помимо этого, имеется современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также модернизированная версия комплекса систем безопасности Safety Sense.

Техническая часть осталась прежней. Crown предлагается в трёх исполнениях. Первый заднеприводный вариант оснащается 2,0-литровой "турбочетвёркой" мощностью 245 л. с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Второй обладает 226-сильной гибридной установкой с "атмосферником" объёмом 2,5 литра. Привод - задний или полный. Под капотом последнего (задний привод) располагается 3,5-литровый "атмосферник" V6. Двигатель работает в связке с электромотором и "автоматом". Суммарная мощность - 359 л. с.

Crown является самой старой моделью Toyota. Семейство представительских седанов классической компоновки выпускается с 1955 года.

Фото: Пресс-служба Toyota.