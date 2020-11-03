Toyota показала предсерийные прототипы водородного Mirai второго поколения

Toyota Motor продемонстрировала журналистам в Японии предсерийные образцы водородного электромобиля Mirai второго поколения. При этом презентация машины по-прежнему запланирована на декабрь.

В статусе шоу-каров Mirai II в праворульной версии автогигант представил в октябре 2019 года, а в леворульной - в январе 2020-го. Промышленный вариант автомобиля внешне не отличается от концепт-каров.

Mirai оснащена двигателем на топливных элементах. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями - большой запас хода и быстрая заправка топливом (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар, выбросы диоксида углерода CO2 равны нулю.

Во втором поколении Toyota Mirai тяготеет к модному классу спортивных седанов. Новинка наделена приземистым и стремительным профилем с нарочито выраженным капотом и глубокими колесными арками.

Mirai первого поколения опиралась на модификацию переднеприводной платформы от Prius, вторая построена на заднеприводной "тележке" TNGA GA-L, которая также используется для купе Lexus LC и представительского седана Lexus LS. По рычагам подвески новая Mirai полностью унифицирована с LC.

Фото: Car Watch

Длина, ширина и высота нового водородомобиля составляют 4975, 1885 и 1470 мм соответственно, колесная база - 2920 мм.

Мощность приводного электродвигателя Mirai II - 128 кВт (174 л.с.), то есть на 16 кВт (22 л.с.) больше, чем у машины первой генерации. Водород для топливных ячеек хранится в трех баллонах (5,6 кг). У старой Мираи их было два (4,6 кг). Тип батареи для накопления вырабатываемого электричества изменен - вместо никель-водородной применена литий-ионная.

Повышение КПД ячеек и добавление дополнительного баллона позволили увеличить запас хода на полной заправке относительно машины предыдущего образца на 30% - с 650 до 850 км. В снаряженном состоянии машина весит 1900 кг, при этом она оптимизирована с точки зрения развесовки до идеального соотношения 50/50 (это улучшает поведение автомобиля на дороге). Количество мест в салоне увеличено с четырех до пяти.

Toyota Motor - один из немногих автопроизводителей мира, вкладывающихся в развитие водородных технологий. Несколько лет назад компания поставила перед собой цель продавать с 2020-го до 30 000 водородных машин в год, но уже очевидно, что концерн отстает от плана: нынешняя Mirai расходится тиражом менее 3000 машин в год, ее популяризации мешают высокая цена и слабая развитость инфраструктуры для водородомобилей. Mirai уходящего образца доступна для покупки в Японии, США и некоторых странах Евросоюза. В Германии цена модели начинается от 60 000 евро (без учета НДС).