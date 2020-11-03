Трамп заявил, что не готовил ни победную речь, ни признание своего поражения

Посетивший 3 ноября свой избирательный штаб президент США Дональд Трамп заявил, что он не думал о том, что скажет, объявляя победу или признавая свое поражения в ходе проходящих сегодня в стране всеобщих выборов.

"Нет, пока я не думаю ни о победной речи, ни о речи с признанием с поражения, - ответил американский лидер на вопросы журналистов. - Вы знаете, побеждать легко. Проигрывать никогда не легко. Это не для меня".

Как сообщила газета The Washington Post, здесь же Трамп заявил о том, что Республиканская партия США уверенно идет вперед к победе на выборах, в том числе в ключевых колеблющихся штатах. "Я слышу, что у нас все очень хорошо во Флориде и в Аризоне. У нас все превосходно в Техасе. Думаю, нам предстоит провести прекрасную ночь", - сказал Трамп, выступая во вторник перед сотрудниками Республиканского национального комитета. Он поблагодарил их за работу и призвал продолжать трудиться ради победы на выборах.