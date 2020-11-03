Уязвим на поле боя: за что критикуют польский T-72M1R

У него демонтировали располагавшийся с правой стороны 125-мм пушки инфракрасный прожектор Л-4А "Луна", за башней смонтировали специальную корзину для перевозки различного имущества.

Видно, что старый и давно уже малоэффективный ночной прицел заменили на тепловизионную камеру. Она называется KLW-1 Asteria и относится к третьему поколению. Ее также используют в доработанных польских основных боевых танках Leopard 2PL.

Прежние радиостанции заменили на цифровые, появились новые средства внутренней связи экипажа. Механика-водителя и командира снабдили приборами наблюдения пассивного типа. Последний, судя по появившимся в Сети фотографиям, обзавелся монитором, на котором выводится информация с тепловизионного прицела, в случае необходимости он может дублировать действия наводчика. У него также имеется дисплей автоматизированной системы управления войсками.

В то же время польские эксперты критикуют этот вариант "семьдесят второго" за отсутствие радикальных изменений в плане защиты и предполагают, что он будет очень уязвим на поле боя.

На танке установлен прежний 780-сильный двигатель В-46-6, который получил цифровую систему запуска. Поэтому характеристики подвижности у машины, весящей 41500 кг, не изменились. По шоссе танк, как и раньше, развивает скорость до 60 км/ч.

Всего в войска должно поступить 230 T-72M1R. Их эксплуатация продлится до пополнения танками нового поколения, созданными по программе Wilk. Сообщалось, что в Польше надеются наладить выпуск южнокорейских K2 Black Panther.