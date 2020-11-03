Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.11.2020,  
12:04
Текст:  Алексей Моисеев

Уязвим на поле боя: за что критикуют польский T-72M1R

Продемонстрированный в сентябре на 28-й Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2020 в Кельце польский модернизированный танк T-72M1R внешне мало отличается от своей предыдущей версии.
Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com
Фото: Historia pod ostrym kątem / youtube.com

У него демонтировали располагавшийся с правой стороны 125-мм пушки инфракрасный прожектор Л-4А "Луна", за башней смонтировали специальную корзину для перевозки различного имущества.

Видно, что старый и давно уже малоэффективный ночной прицел заменили на тепловизионную камеру. Она называется KLW-1 Asteria и относится к третьему поколению. Ее также используют в доработанных польских основных боевых танках Leopard 2PL.

Прежние радиостанции заменили на цифровые, появились новые средства внутренней связи экипажа. Механика-водителя и командира снабдили приборами наблюдения пассивного типа. Последний, судя по появившимся в Сети фотографиям, обзавелся монитором, на котором выводится информация с тепловизионного прицела, в случае необходимости он может дублировать действия наводчика. У него также имеется дисплей автоматизированной системы управления войсками.

В то же время польские эксперты критикуют этот вариант "семьдесят второго" за отсутствие радикальных изменений в плане защиты и предполагают, что он будет очень уязвим на поле боя.

Фото: Global Military / wikimedia.org
Сирийцы помогли разработать прицел для иранского "клона Т-90"

На танке установлен прежний 780-сильный двигатель В-46-6, который получил цифровую систему запуска. Поэтому характеристики подвижности у машины, весящей 41500 кг, не изменились. По шоссе танк, как и раньше, развивает скорость до 60 км/ч.

Всего в войска должно поступить 230 T-72M1R. Их эксплуатация продлится до пополнения танками нового поколения, созданными по программе Wilk. Сообщалось, что в Польше надеются наладить выпуск южнокорейских K2 Black Panther.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Что писал Константин Симонов руководителям СССР о русском кладбище в Нагасаки 02.11.2020
Двигатели от Т-72 продолжают устанавливать на танки Chieftain в Иране 29.10.2020
Бывшие противники: как Т-34-85 и PzKpfw IV встретились на параде в Сирии 28.10.2020
Польша
С миру по нитке: БМП Borsuk проходит испытания в Польше 26.10.2020
Битва под Верками: в 1658 году стрельцы разгромили "Ангелов смерти" 21.10.2020
модернизация
Вооружен до зубов: NI оценил обновленный фрегат "Маршал Шапошников" 23.10.2020
Новое поколение глубоководных спасательных аппаратов создадут в России 17.10.2020