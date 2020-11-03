В Минюсте считают оправданными в КоАП штрафы за нарушение благоустройства

"Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: "Ты ведешь себя неприлично". И это, соответственно, оценка, в том числе и общества. Все, что касается благоустройства, играет очень важную роль для формирования нашей среды, нашей культуры", - подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее была предложена гибкая схема: в КоАП появится одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать за нарушение правил благоустройства владельцем автомобиля.

В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Транспортные средства могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.

Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах и т.п. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер.

Помимо ответственности за нарушение благоустройства, сообщает ТАСС, в новый КоАП включена статья о нарушении ночной тишины.