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03.11.2020 12:50
Рубрика: Власть

В Минюсте считают оправданными в КоАП штрафы за нарушение благоустройства

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко считает оправданным включение в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях штрафов за нарушение благоустройства населенных пунктов. Как поясняет ТАСС, по этой статье смогут штрафовать, например, за порчу скамеек и газонов.
Константин Чуйченко. Фото: катерина Штукина/POOL/ТАСС Константин Чуйченко. Фото: катерина Штукина/POOL/ТАСС
Константин Чуйченко. Фото: катерина Штукина/POOL/ТАСС

"Введя санкцию, например, за то, что человек ставит машину на газон, мы тем самым ему говорим: "Ты ведешь себя неприлично". И это, соответственно, оценка, в том числе и общества. Все, что касается благоустройства, играет очень важную роль для формирования нашей среды, нашей культуры", - подчеркнул министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Минимальный штраф в новом КоАП составит 500 рублей

Ранее была предложена гибкая схема: в КоАП появится одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства, а на местах власти уже будут конкретно прописывать, что можно, что нельзя. Отдельный пункт в статье КоАП будет наказывать за нарушение правил благоустройства владельцем автомобиля.

В каждом регионе своя специфика, и невозможно прописать в федеральном законе единые нормы для страны. Например, где-то актуальна проблема автостарья во дворах многоквартирных домов. Транспортные средства могут годами ржаветь и портить настроение жильцам. Но если оставить статью в том виде, как предлагалось ранее, то под нее будет попадать и сельский житель, у которого во дворе лежит дедушкин "Запорожец" без колес. Будет грозить штраф и фермеру, поставившему во дворе трактор и снявшему с него колеса.

Поэтому решено оставить детализацию правил местным властям. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах и т.п. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических камер.

Помимо ответственности за нарушение благоустройства, сообщает ТАСС, в новый КоАП включена статья о нарушении ночной тишины.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

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