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03.11.2020 08:36
Рубрика: Экономика

В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

Текст: Ольга Игнатова

Даже при минимальных изменениях в автомобиле нужно будет проходить внеплановый техосмотр. Такая норма заложена в третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", разработанный Минпромторгом.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Поправки также запрещают использовать ряд б/у запчастей, в том числе системы рулевого управления, тормозные системы, глушители, ремни и подушки безопасности. Сегодня эти комплектующие после восстановительного ремонта устанавливаются на автомобили. В Совете Федерации считают, что это слишком сильно ударит по карману автовладельцев. Поэтому сенатор Андрей Кутепов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от таких изменений, сообщают "Известия".

"Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные", - говорится в обращении Андрея Кутепова. А новые стоят на порядок дороже.

Ударят поправки и по рынку независимых автосервисов, считает сенатор. Сегодня в России работает более 70 тысяч автосервисов, где трудятся свыше полутора миллионов человек. Четыре из пяти автомобилей обслуживают независимые сервисы.

Как подчеркивает Кутепов, формально поправки вносятся в технический регламент 018/2011 для исполнения Женевского соглашения 1958 года. По нему правила разных стран не должны противоречить друг другу. Требования к производителям автомобилей прописаны и в пункте семь правил ООН №133. Но они запрещают производителям ставить подержанные детали в новые автомобили. Минпромторг же предлагает распространить эти нормы и на ремонт подержанных машин. Сенатор просит министра учесть изложенную позицию и включить в текст поправок правила ООН №133 без изменений относительно оригинала.

Экономика Транспорт Правительство Минпромторг Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Таможенный союз (ТС)

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