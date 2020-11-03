В США представят "бога пикапов"

Rezvani Motors, разработчик и производитель штучных автомобилей верхнего ценового сегмента, анонсировал скорый выход новой модели Rezvani Hercules, "самого высокомощного шестиколесного пикапа в мире" и "бога всех пикапов", как описана будущая новинка в сообщении компании.

Обещанный шестиколесный пикап - грузопассажирская версия вышедшего в прошлом году внедорожника Rezvani TANK, который представляет собой стилизованный под армейский транспортер Jeep Wrangler JL с форсированной до 1000 л.с. 6,2-литровой "восьмеркой" Chrysler HEMI под капотом.

То есть "самый могучий шестиколесный пикап" - кастомизированный Jeep Gladiator с прилаженным третьим ведущим мостом. На иллюстрации к сообщению пикап бороздит бескрайние просторы местности похожей на полупустыню южной Калифорнии, обутый в грязевые покрышки Falken Wildpeak MT01.

Презентация пикапа должна пройти в ближайшие недели, но прием предварительных заказов с внесением возвратного депозита 266 долларов (21 тысяча рублей) уже открыт.