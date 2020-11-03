Плату за маркировку лекарств решено отменить

В связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на лекарства оператор обязательной маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) принял решение не взимать плату за маркировку лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"ЦТРП принял решение выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе. Это позволит упростить бизнес-процессы и снизить нагрузку на отрасль", - говорится в сообщении.

Дополнительно, чтобы снизить нагрузку на отрасль, принято решение перевести систему в уведомительный режим - реализованы упрощенные схемы работы с маркированными препаратами. Также увеличено число специалистов клиентской службы и создан выделенный канал обслуживания аптек. Все эти меры направлены на повышение скорости и качества обеспечения людей лекарствами.

Как уточнили в ЦРПТ, доля маркированных лекарств на рынке не превышает 10%. С 1 июля 2020 года в оборот было успешно введено 908,2 млн упаковок маркированных лекарств (в том числе 548,5 млн жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) - это 181,8 млн импортных и 726,4 млн российских препаратов. Если основываться на данных аналитического агентства DSM Group, объем всего коммерческого рынка лекарств в стране в октябре прошлого года составил 93,4 млрд рублей (в розничных ценах). При этом, в октябре этого года в оборот введено маркированных лекарств только из категории ЖНВЛП на 31,2 млрд рублей.