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03.11.2020 09:32
Рубрика: Легковые авто

Ведущий Top Gear установил рекорд скорости на фургоне мороженщика

Текст: Григорий Гомельчук

Пэдди МакГиннесс, ведущий программы Top Gear, разогнал электрический фургон мороженщика до 128,82 км/ч - это новый рекорд Книги рекордов Гиннеса!

Фото: Пресс-служба Mini.
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Достижение было установлено на специально построенном для таких целей фургоне "мистер Ниппи". Машина представляет собой Bedford CF 1979 года, поставленный на шасси Land Rover и снабженный ходовой частью от Tesla.

"Мистер Ниппи" имеет окошко для продажи холодного лакомства, морозилку, и даже оборудование для производства мягкого мороженого. Конечно, он никогда использовался по прямому назначению, но все по правилам - комар носа не подточит!

МагГиннес, проводивший свои заезды 26 октября, перебил достижение предыдущего рекордсмена Эдда Чайна. Ведущий программы "Махинаторы" поставил свой рекорд в марте, разогнавшись до 118,96 км/ч на электрическом Mercedes Sprinter (он же Edd"s Electric Ices). Чайн попадет в Книгу рекордов 2021 года, а МакГиннес, судя по всему, в следующую.

Новый рекордсмен эмоционально прокомментировал свое достижение:

"С тех пор, как я присоединился к Top Gear, у меня началась жизнь, полная потрясающих впечатлений, но завоевание титула рекордсмена Гиннесса - это одна из целей жизни. Далекий звон колокольчика фургона с мороженым по-прежнему кружит голову детям и взрослым, и я надеюсь, что зрителям понравится наше с мистером Ниппи достижение".