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03.11.2020 10:05
Рубрика: Видео

Видео: хотел съехать по лестнице в стиле Борна, но что-то пошло не так

Текст: Вадим Давыденко

Кино и телевидение регулярно развлекают нас и иногда заставляют задуматься о вечном, трогают до слез и также до слез смешат.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но есть у них и большой минус: рассказанные с большого экрана истории порой внушают рядовому обывателю ложную уверенность в том, что он тоже способен на подвиги, может успешно противостоять в драке нескольким обидчикам, как Чак Норрис, или искрометно шутить, как резиденты Comedy Club, или гонять по городским улицам со скоростью 200 км/ч, как герои "Форсажа", быстро, зрелищно и безаварийно. Часто такие опасные опыты (особенно с шутками) заканчивается в больнице.

Герой этого видео, житель Рио-де-Жанейро, хотел повторить рискованный трюк главного героя фильма "Идентификация Борна" - съехать на малолитражке по длинной, в добрый десяток пролетов, городской лестнице с улицы Engenheiro Gastão Lobão на Oito de Setembro в районе Кашамби на севере мегаполиса. Он предусмотрительно высадил из салона двух пассажирок и нажал на педаль газа, а дальше, как говорится, все заверте...

Первую пару пролетов бразильский Борн еще кое-как контролировал движение своего авто, но затем машина стала подпрыгивать на ступеньках, как резиновый мяч, и перестала слушаться руля и педали тормоза.

Проскакав чуть ли не кувырком половину лестницы, автомобиль ударился о правую стену, резко сбавил скорость, и тут-то наконец тормоза сработали. Прибывшие на место полицейские констатировали, что никто при этом не пострадал. Кроме разве что машины и самолюбия несостоявшегося героя боевиков.

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