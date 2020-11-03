Володин объяснил необходимость реформы ОМС

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому федеральному фонду ОМС предлагается передать полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Это касается федеральных медицинских учреждений.

Документ уберет страховщиков - посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями, отметил глава нижней палаты. "Отвечать будет государство, решая эту задачу через финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений, - пояснил он. - Ведь до сегодняшнего дня у нас страховые компании медицинские на себя ответственность за качество медицины не взяли".

Глава нижней палаты напомнил, что сегодня высокотехнологичные федеральные медицинские центры финансируются "наряду с самой обычной поселковой больницей, муниципальной больницей". "Более того, если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать за ресурсы в этом регионе с тем, чтобы их получить, с теми небольшими больницами, которые решают другой уровень медицинских услуг", - подчеркнул Володин. Сложившаяся практика не дает развиваться таким медицинским центрам, считает он.

По его оценке, страховые организации не поддерживают такие изменения, так как "борются за свой доход", но сегодня необходимо в первую очередь думать о том, кто отвечает за качество здравоохранения.

Он также ответил на вопрос о влиянии такого закона на доступность медицинской помощи. Это "не является вообще предметом этого законопроекта", подчеркнул Володин. Поэтому опасения по поводу того, что в случае принятия закона у клиник появится возможность отказать в предоставлении медпомощи застрахованному пациенту, не имеют отношения к этой инициативе, уверен спикер.