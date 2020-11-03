Володин объяснил, зачем создается единый центр лекарственного обеспечения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение кабмина о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Эффектом будет повышение доступности лекарств, считает спикер.

Ранее правительство России создало такой центр, который будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, а также вести мониторинг и прогнозировать потребность в лекарствах. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Регионы сталкиваются с проблемой обеспечения населения лекарствами, особенно такими, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний", - отметил глава нижней палаты, которого цитирует думский сайт.

По его оценке, решение, принятое главой правительства, сыграет положительную роль, повышая доступность лекарств для граждан. "Потому что стоимость препаратов в разных регионах может значительно отличаться, - пояснил спикер. - Создание единого центра, который займется закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, позволит сделать ценообразование более открытым и прозрачным".