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03.11.2020 09:17
Рубрика: В мире

Жертвами терактов в Вене стали не менее трех человек

Текст: Екатерина Забродина
Из австрийской столицы, где накануне поздно вечером произошла стрельба по мирным жителям, которую канцлер Себастиан Курц уже признал "отвратительным террористическим актом", приходят новые тревожные подробности.

Как пишет Spiegel online, предполагаемый террорист, ликвидированный в ходе полицейской спецоперации, успел убить из автомата трех случайных прохожих, включая женщину, скончавшуюся в больнице от ран. Еще 15 человек пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Полиция: Стрельба в Вене велась минимум в шести разных местах

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что преступник сочувствовал запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Ситуация осложняется тем, что у него мог быть, по крайней мере, один сообщник, и он до сих пор находится в бегах. Поэтому власти призвали венцев по возможности не покидать свои дома и особенно не выезжать в центр города.

Тем временем первоначальные сообщения о поясе со взрывчаткой не подтвердились - у застреленного мужчины нашли муляж бомбы, подтвердил мэр Вены Михаэль Людвиг. "Он был очень хорошо подготовлен", - подтвердил градоначальник данные полиции, которая накануне провела обыск в доме у террориста. При нем было не только длинноствольное оружие, но также пистолет и мачете.

В мире Европа Австрия

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