Жертвами терактов в Вене стали не менее трех человек

Как пишет Spiegel online, предполагаемый террорист, ликвидированный в ходе полицейской спецоперации, успел убить из автомата трех случайных прохожих, включая женщину, скончавшуюся в больнице от ран. Еще 15 человек пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что преступник сочувствовал запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Ситуация осложняется тем, что у него мог быть, по крайней мере, один сообщник, и он до сих пор находится в бегах. Поэтому власти призвали венцев по возможности не покидать свои дома и особенно не выезжать в центр города.

Тем временем первоначальные сообщения о поясе со взрывчаткой не подтвердились - у застреленного мужчины нашли муляж бомбы, подтвердил мэр Вены Михаэль Людвиг. "Он был очень хорошо подготовлен", - подтвердил градоначальник данные полиции, которая накануне провела обыск в доме у террориста. При нем было не только длинноствольное оружие, но также пистолет и мачете.