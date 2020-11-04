Америка расколота и напряжена. И это не только о результате прошедших выборов, но и о царящей здесь атмосфере. Заколоченные фанерой витрины магазинов в крупнейших городах страны, приведенные в повышенную готовность силовики для защиты федеральной собственности и разгона массовых протестов, агрессивные нападки сторонников Трампа на его политических оппонентов - в таком пугающем состоянии Соединенные Штаты подошли к апогею избирательного цикла. Первые столкновения по завершении выборов уже начались. Как сообщает газета USA Today, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Портленде и Миннесоте стихийные акции сторонников и противников кандидатов переросли в потасовки, которые пришлось пресекать полиции с использованием спецсредств.

О том, насколько ждало выборов-2020 крайне поляризованное американское общество, говорит рекордная за последние 100 лет явка - более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента). Причем более 100 миллионов проголосовали досрочно и преимущественно по почте. Продолжающийся после закрытия избирательных участков подсчет поданных таким способом бюллетеней больше всего и возмущает Трампа, заявляющего о мошенничестве и фальсификациях. И на это у него есть определенные основания. Так, в многомиллионном Нью-Йорке вскрылись многочисленные факты голосования "мертвых душ".

Согласно газете New York Daily News многие бюллетени, направленные давно умершим гражданам, были признаны действительными. Не менее 300 тысяч бюллетеней фактически потеряны, поскольку так и не дошли до избирательных комиссий. А в одном из ключевых для исхода выборов штатов - Пенсильвании - республиканцы зафиксировали, как направленные по почте бракованные бюллетени исправлялись задним числом и затем засчитывались.

Трамп заявил о своей победе, обвинил демократов в стремлении ее "украсть"

"Это очень важный момент. Огромное мошенничество в отношении народа. Мы хотим, чтобы закон использовался должны образом. Поэтому мы пойдем в Верховный суд США. Мы хотим остановить все голосование. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 часа утра и добавили их в список", - заявил рано утром в среду Дональд Трамп, выступая с обращением к нации из Белого дома. На такой неожиданный поворот немедленно отреагировали в избирательном штабе Джозефа Байдена, категорически опровергнув слова Трампа.

В течение всего хода голосования ведущие социальные сети включили в отношении Трампа настоящую цензуру

"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", - отметила представитель штаба демократа Джен О"Мэлли-Диллон. У демократов своя правда - чем дольше считают поданные голоса по почте, тем больше у Байдена шансов выиграть, поскольку именно его электорат преимущественно голосовал досрочно. Неплохо у них идут дела и на выборах в конгресс, где Демпартия побеждает и в палате представителей, и в сенате.

Тем временем в течение всего хода голосования ведущие социальные сети включили в отношении Трампа настоящую цензуру, удаляя его комментарии или отмечая их как "недостоверные". Так поступили Facebook, Instagram и Twitter, пояснив, что записи президента США "могут вводить в заблуждение". Такие несправедливые, с точки зрения электората Трампа, действия лишь подрывают веру в свободу слова и углубляют разделительные линии среди американцев, отметили комментаторы.

Если раньше устоявшийся двухпартийный консенсус не подвергал сомнению необходимость быстрого признания победителя президентской гонки, диктовал проигравшему смириться с поражением и быстро поздравить своего оппонента, то сегодня эти традиции окончательно выброшены на помойку - стоящие за Трампом и Байденом политические элиты страны уступать в жесточайшей борьбе за власть и ее ресурсы не собираются.

Трамп явно рассчитывает, что жирную точку в споре за Белый дом поставит американская Фемида. В высшей судебной инстанции расклад сил однозначно в пользу Трампа - шесть консервативных и более предрасположенных к Республиканской партии судей против трех испытывающих симпатии к демократам.

Между тем

Премьер Словении Янез Янша заявил, что Трамп победил на выборах президента США. "Совершенно очевидно, что американский народ избрал Трампа… Чем больше задержек и отрицаний факта, тем больше финальный триумф. Поздравляю республиканцев с сильными результатами", - написал глава словенского правительства в Twitter. Словения является родиной супруги Трампа Меланьи, и в этой стране никогда не скрывали симпатий к действующему президенту США.