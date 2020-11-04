Америка расколота и напряжена. И это не только о результате прошедших выборов, но и о царящей здесь атмосфере. Заколоченные фанерой витрины магазинов в крупнейших городах страны, приведенные в повышенную готовность силовики для защиты федеральной собственности и разгона массовых протестов, агрессивные нападки сторонников Трампа на его политических оппонентов - в таком пугающем состоянии Соединенные Штаты подошли к апогею избирательного цикла. Первые столкновения по завершении выборов уже начались. Как сообщает газета USA Today, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Портленде и Миннесоте стихийные акции сторонников и противников кандидатов переросли в потасовки, которые пришлось пресекать полиции с использованием спецсредств.
О том, насколько ждало выборов-2020 крайне поляризованное американское общество, говорит рекордная за последние 100 лет явка - более 157 из 224 миллионов зарегистрированных американских избирателей (65,7 процента). Причем более 100 миллионов проголосовали досрочно и преимущественно по почте. Продолжающийся после закрытия избирательных участков подсчет поданных таким способом бюллетеней больше всего и возмущает Трампа, заявляющего о мошенничестве и фальсификациях. И на это у него есть определенные основания. Так, в многомиллионном Нью-Йорке вскрылись многочисленные факты голосования "мертвых душ".
Согласно газете New York Daily News многие бюллетени, направленные давно умершим гражданам, были признаны действительными. Не менее 300 тысяч бюллетеней фактически потеряны, поскольку так и не дошли до избирательных комиссий. А в одном из ключевых для исхода выборов штатов - Пенсильвании - республиканцы зафиксировали, как направленные по почте бракованные бюллетени исправлялись задним числом и затем засчитывались.
"Это очень важный момент. Огромное мошенничество в отношении народа. Мы хотим, чтобы закон использовался должны образом. Поэтому мы пойдем в Верховный суд США. Мы хотим остановить все голосование. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 часа утра и добавили их в список", - заявил рано утром в среду Дональд Трамп, выступая с обращением к нации из Белого дома. На такой неожиданный поворот немедленно отреагировали в избирательном штабе Джозефа Байдена, категорически опровергнув слова Трампа.
"Подсчет не прекратится. Он будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан", - отметила представитель штаба демократа Джен О"Мэлли-Диллон. У демократов своя правда - чем дольше считают поданные голоса по почте, тем больше у Байдена шансов выиграть, поскольку именно его электорат преимущественно голосовал досрочно. Неплохо у них идут дела и на выборах в конгресс, где Демпартия побеждает и в палате представителей, и в сенате.
Тем временем в течение всего хода голосования ведущие социальные сети включили в отношении Трампа настоящую цензуру, удаляя его комментарии или отмечая их как "недостоверные". Так поступили Facebook, Instagram и Twitter, пояснив, что записи президента США "могут вводить в заблуждение". Такие несправедливые, с точки зрения электората Трампа, действия лишь подрывают веру в свободу слова и углубляют разделительные линии среди американцев, отметили комментаторы.
Если раньше устоявшийся двухпартийный консенсус не подвергал сомнению необходимость быстрого признания победителя президентской гонки, диктовал проигравшему смириться с поражением и быстро поздравить своего оппонента, то сегодня эти традиции окончательно выброшены на помойку - стоящие за Трампом и Байденом политические элиты страны уступать в жесточайшей борьбе за власть и ее ресурсы не собираются.
Трамп явно рассчитывает, что жирную точку в споре за Белый дом поставит американская Фемида. В высшей судебной инстанции расклад сил однозначно в пользу Трампа - шесть консервативных и более предрасположенных к Республиканской партии судей против трех испытывающих симпатии к демократам.
Между тем
Премьер Словении Янез Янша заявил, что Трамп победил на выборах президента США. "Совершенно очевидно, что американский народ избрал Трампа… Чем больше задержек и отрицаний факта, тем больше финальный триумф. Поздравляю республиканцев с сильными результатами", - написал глава словенского правительства в Twitter. Словения является родиной супруги Трампа Меланьи, и в этой стране никогда не скрывали симпатий к действующему президенту США.
Во славу Мельпомены
Америка расколота пополам, нет оснований ожидать, что такая ситуация изменится в сколько-нибудь обозримом будущем. Раскол не ситуативный, а вполне мировоззренческий, два кандидата, какими бы они лично ни были, олицетворяют разные общественно-политические философии. Растущая и все более напористо настроенная "прогрессивная Америка" против намеренной отстаивать свой традиционный образ жизни Америки консервативной. Судя по доминирующему медиафону, последнее время казалось, что первая берет верх. Однако результаты показывают, что острейшая борьба продолжается, а мейнстрим сознательно или инстинктивно заставляет всех смотреть в кривое зеркало. Демографические и культурные тренды вроде бы на стороне прогрессистов, но даже если это так, время полной победы еще не пришло. А поскольку страну с неизбежностью ждет сложная трансформация (даже возраст кандидатов демонстрирует переходность нынешнего момента), дальнейшую идейную палитру пока трудно предсказать. Возможно, на выходе из фазы внутренних изменений распределение общества по взглядам и партиям будет другим.
Наиболее интересный вопрос, связанный с этими выборами, - что происходит с демократией. Все механизмы работают исправно, процедуры, созданные когда-то для поддержания системы сдержек и противовесов, соблюдаются, дойдет дело до судов - вероятно, и там будет все в четких рамках. Но когда политика до такой степени поляризована, а к этому добавляются еще и форс-мажорные обстоятельства (карантины, пандемия), в результате которых треть избирателей голосует дистанционно и сильно заранее, степень искажения "воли народа" становится трудно определить. Не говоря уже об упомянутой предвзятости СМИ, одна часть которых движется тараном со знакомым нам лозунгом "голосуй или проиграешь", а другая отстреливается бронебойными снарядами из глухой, но очень озлобленной обороны. Говорить об объективности медиа просто не имеет смысла, а сохраняющийся плюрализм на информационном рынке помогает мало - он просто гарантирует, что люди с определенными взглядами получают желаемую ими информацию и никакую другую.
Это не означает, что прежде всё было прекрасно, манипуляции имели место всегда, а приписываемая Черчиллю характеристика демократии как худшей формы правления помимо остальных верна. Однако в условиях более упорядоченного мира и относительно структурированной идеологической рамки демократические процедуры были более адекватны настроениям населения. Сейчас же то, что прежде посчитали бы мухляжом, презентуется в качестве отстаивания прав и свобод.
События в Соединенных Штатах довольно мало повлияют на Россию по трем причинам. Во-первых, прежняя политическая повестка дня между Россией и США исчерпана (даже если удастся продлить СНВ), а перспективы появления новой не ясны. Экономика большой роли не играет, а если что-то развивается, то само собой, вопреки государственной политике. Ну а идеологически мы давно разошлись по разным полюсам после романтических иллюзий либеральной гармонии в начале 1990-х. Во-вторых, изменения в мировом политическом ландшафте меняют систему приоритетов и для Вашингтона, и для Москвы, они перестают быть друг для друга столь важны, как раньше. И это процесс объективный, по крайней мере на нынешнем этапе мировой политики. В-третьих, внутриполитическая поляризация в Америке на позволит проводить активную и последовательную внешнюю политику при любом исходе.
В условиях анархического полицентризма современного мира опыт предыдущих периодов не только бесполезен, но даже мешает пониманию новых процессов. Для России важный аспект его - чрезмерная фиксация на США в ущерб другим направлениям. И от этого надо избавляться как можно скорее. У России и Соединенных Штатов могут появиться совместные интересы, но для этого понадобится переосмысление самого характера связей, отказ от инерции "холодной войны" и особенно времени после нее.
Соединенные Штаты на предстоящий период будут прежде всего заняты собственными делами. Наиболее острые вызовы для всех - внутренние. Значимость внешних дел сократится, зато расширяется их роль в качестве инструмента решения внутренних проблем. А это еще сужает пространство для содержательного международного разговора. Замкнутый круг.
По-настоящему новый этап начнется тогда, когда выборы в США не будут вызывать всеобщей экзальтации по всему миру, а превратятся во внутренний процесс еще одного иностранного государства. Пусть и важного. А симпатии либо антипатии к тому или иному претенденту будут определяться прежде всего эстетическими пристрастиями, а не мыслями о том, как он повлияет на будущее остального мира.
Чего ждать Европе
- Предварительный подсчет голосов на президентских выборах в США свидетельствует о том, что ситуация сложилась чуть ли не патовая. Если бы Байден с заметным отрывом обошел действующего президента, то демократы могли бы представить избрание Трампа в 2016 году неким недоразумением, которое Америка спустя четыре года наконец-то исправила. Но, как мы видим, этого не случилось. На мой взгляд, налицо серьезный раскол американской нации. Конечно, это всегда неизбежно, когда громадное население одной страны вынуждено выбирать между кандидатом A и кандидатом B.
Но нынешний раскол особого свойства. В предыдущие десятилетия американцев разделяли, главным образом, вопросы социальной справедливости, которые каждый из кандидатов предлагал решить по-своему. На этот раз речь идет о водоразделе по линии идеологии. Часть общества хочет жить в одной Америке, часть - в другой. И это, по сути, два протестных электората. Главным образом избиратели Байдена, который был выдвинут именно как "антикандидат", антипод Трампа, мечтают вернуться к идеям либеральных ценностей и в этом смысле, как им кажется, к "просвещенной Америке". А те, кто голосовал за Трампа, защищают консервативную, традиционную Америку и выступают против либеральной революции, которая идет по всему миру. Эта ситуация взрывоопасная, и прошедшие выборы не только ее не успокоили, но могут стать детонатором дестабилизации.
Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие часы и дни, но пока не похоже, чтобы все разрешилось мирно. Проигравшая сторона не захочет уходить с политической сцены и попытается обвинить соперника во лжи, манипуляциях и фальсификациях. В лучшем случае Америку ждет война судов. При самом неблагоприятном сценарии для разрешения политических вопросов могут быть задействованы силовые структуры - по крайней мере такие опасения звучат. Если демократические принципы начнут сыпаться, это станет огромным ударом по американской демократической модели, который сдетонирует по всему миру. В таком случае 3 ноября 2020 года останется в истории как последний день "эры демократии" на Западе. Конечно, я немного утрирую, но кризис идентичности, который переживают США, не останется без последствий для всей планеты. В этом смысле я считаю эти выборы судьбоносными. Помню, как в 2000 году европейцы с большой тревогой следили за тем, как Буш-младший и Гор оспаривали результаты выборов в судах. Подобные сценарии особенно травматичны для Германии, которая считает американцев отцами немецкой демократии.
Кстати, за всю историю я не помню, чтобы Европа столь активно вмешивалась в американские выборы, как в этот раз. Во вмешательстве все время обвиняют Россию, но посмотрите - не проходило и дня, чтобы европейские либеральные СМИ не пытались демонизировать Трампа и объяснить американским читателям, почему его "нельзя выбирать". При освещении кампании и деятельности кандидатов не было ни намека на объективность. То же самое происходило и в американском медийном пространстве. Так что миллионы голосов были отданы за республиканца вопреки информационному фону. Помню, как четыре года назад министр иностранных дел и президент Германии прямо агитировали против Трампа. Сейчас, конечно, политики первого эшелона в Германии не рисковали доводить до скандала, все же Трамп - действующий глава США. Однако на наших ток-шоу раздавалось немало партийных голосов в поддержку Байдена - иногда завуалированно, иногда прямо.
Европейские элиты надеются, что с приходом Байдена в Белый дом Старый Свет мог бы вернуться в объятия Америки. Победа Байдена стала бы для них настоящим подарком. В этом случае тон Вашингтона в отношении стран ЕС, несомненно, изменился бы. Я думаю, новый демократический лидер Америки, действительно, не стал бы разговаривать с европейцами как с вассалами, откровенно свысока. Байден (а точнее - команда его советников) попытался бы восстановить "альянс демократий", как это было при Обаме. Однако вряд ли даже в этом случае европейцы смогли бы добиться от США какой-то большой любви и дружбы. У американских элит есть своя повестка, и она отнюдь не проевропейская. Независимо от того, кто станет 46-м президентом США, он не будет всерьез рассматривать Европу как полноправного союзника. Конечно, от Байдена, как от политика "старой школы", можно ждать примирительных заявлений, риторики о "единой исторической судьбе". Но это не отменяет того факта, что на европейцев в любом случае продолжат давить, чтобы они больше платили за НАТО и американский ядерный "зонтик". На территории европейских стран, включая Германию, останется тактическое ядерное оружие США, даже если местным жителям это не нравится. При этом следующая администрация - будь то Трампа или Байдена - наверняка продолжит рассматривать планы передислокации атомных авиационных боеприпасов из ФРГ в Польшу, которая мечтает стать "фронтовым государством" в новой холодной войне. Просто Трамп как бизнесмен использует совсем другую риторику. Он предъявляет европейцам счет за последние 75 лет поддержки, говорит прямым текстом, что больше не позволит "паразитировать на американской безопасности". Байден, как либеральный политик, такого позволить себе не может. В случае своего прихода в Белый дом он вернет в повестку тему прав человека, которая для демократов сродни религиозности.
Трамп, напротив, действует топорно, но предельно понятно там, где надо продавливать американские интересы. Если он видит конкурента в лице России, то будет пытаться выдавить с рынка Россию, подверстывая под эти цели воинственную риторику. Однако он прежде всего прагматик.
Для Европы я вижу лишь одну принципиальную разницу в зависимости от победы каждого из кандидатов. Если в Белый дом придет Байден, то все разговоры о единой европейской армии и о большей суверенности уйдут в прошлое. Если же в Овальном кабинете останется Трамп, то Старый Свет продолжит стремительно искать пути эмансипации от США. Вот только неизвестно, что станет с Европой на этом пути.