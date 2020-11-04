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04.11.2020 01:15
Рубрика: Спорт

"Аталанта" без Миранчука пропустила пять голов от "Ливерпуля"

Текст: Максим Домчев
"Аталанта" в матче третьего тура Лиги чемпионов на домашней арене крупно проиграла "Ливерпулю" - 0:5.
Фото: EPA-EFE/PAOLO MAGNI Фото: EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Фото: EPA-EFE/PAOLO MAGNI

Российский полузащитник Алексей Миранчук снова наблюдал за игрой своих партнеров по "Аталанте" со скамейки запасных. По мнению наставника команды, россиянину еще предстоит адаптироваться к новому уровню игры.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче за "Аталанту"

Уже в первом тайме Диогу Жота дважды огорчил хозяев. После перерыва "Ливерпуль" продолжил деклассировать соперника. Голы Мохамеда Салаха, Садьо Мане и хет-трик Жоту показал, что проблем с игрой у "Аталанты" хватает. Миранчук же на поле так и не появился.

В другом матче группы D "Мидтьюлланн" проиграл "Аяксу" - 1:2. Соперники "Локомотива" по группе - "Зальцбург" и "Бавария" - устроили голевую феерию. Австрийцы даже вели в счете (1:0), однако звездная "Бавария" вовремя проснулась и выиграла - 6:2.

В группе В, после разгрома "Шахтера" от "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:6, играли фавориты - "Реал" и "Интер". Мадридцы вели в счете (2:0), но гости отыгрались. Однако Родриго все же смог принести мадридцам столь важную победу.

В группе С "Порту" обыграл "Марсель" - 3:0, а "Манчестер Сити" с таким же счетом разгромил "Олимпиакос".

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