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04.11.2020 10:09
Рубрика: Общество

Что нужно знать о первом космическом фильме

Текст: Наталия Ячменникова
Космическая киногонка, похоже, набирает серьезные обороты. Так, "Роскосмос" и Первый канал уже объявили конкурс на главную роль в фильме, который снимут в космосе. Стала известна и суперфишка нового российского проекта: на главную роль в картине с рабочим названием "Вызов" ищут не мужчину, что было вполне ожидаемо, а женщину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним: еще раньше о желании снять первый блокбастер на орбите заявил великий пиарщик и американский изобретатель Илон Маск. Причем в главной роли должен сниматься не кто-нибудь, а Том Круз. Актер-экстремальщик, который предпочитает сам выполнять все опасные трюки, испытывая себя по полной.

Фото: Роскосмос
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Том Круз на борту МКС, что и говорить, круто. Но актриса - это сильный ход. Ранее создатели проекта собирались провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, но в процессе обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ, - рассказали на Первом канале.

Съемки должны пройти на Международной космической станции в октябре 2021 года.

В Роскосмосе говорят: это своеобразный космический эксперимент. По словам гендиректора Дмитрия Рогозина, важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов, но и отработка возможности ускоренной подготовки к полету и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции.

Сообщается, что актриса, которую отберут по результатам конкурса и после веского слова врачей, будет выполнять функции космонавта-исследователя. То есть станет полноценным членом экипажа.

Какие требования к кандидаткам? Из основных: российское гражданство, возраст - 25-45 лет, высшее образование, базовое знание иностранных языков. Рост в положении стоя - 150-180 см, а в положении сидя - 80-99 см. Масса тела - 50-75 кг.

Фото: РИА Новости
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Естественно, нужна хорошая физическая подготовка. Кстати, тут нормативы из числа тех же, что и при отборе кандидатов в космонавты. Скажем, бег 1 км - 3 мин. 30 сек. или бег на лыжах 5 км - 24 мин. 30 сек., плавание 800 м вольным стилем - 20 мин. 10 сек. или брассом - 22 мин. 30 сек. Придется прыгать в воду головой вниз с трамплина высотой 3 метра и нырять в длину на 20 метров.

Будет и проба Ромберга: это когда тестируемый стоит с закрытыми глазами на одной ноге, разведенные под 45° руки вытянуты вперед и немного вверх.

Но есть еще и "киновишенка". Каждая из претенденток должна сделать "самопробу": зачитать на камеру письмо Татьяны Евгению Онегину и прикрепить файл к анкете.

Если все сложится, то актриса станет второй дамой-непрофессиональным космонавтом, которая окажется на борту МКС. Первой была космическая туристка - бизнес-вумен, американка иранского происхождения Ануше Ансари: она летала на станцию в 2006 году. Как тогда писали, заплатила за это удовольствие 20 млн долларов.

Кстати, в 1997 году вместе с Владимиром Стекловым прошла отбор для подготовки к полету на станцию "Мир" для съемок фильма "Тавро Кассандры" наша замечательная киноактриса Ольга Кабо. Член Ассоциации каскадеров России. Правда, потом она отказалась от участия в проекте по семейным обстоятельствам: предпочла космосу радость материнства. А Стеклов прошел до конца всю подготовку в составе экипажа 28-й экспедиции вместе с командиром Сергеем Залетиным и Александром Калери. Но так и остался на Земле. В одном из интервью он рассказывал: "Мы получили высшие оценки по транспортному кораблю "Союз" в первый день, во второй день - по орбитальному комплексу "Мир". А потом я узнал о том, что, когда состоялось главное утверждение уже окончательного состава экипажа, я не вошел в него по причине невыполнения контрактных обязательств одной из сторон, а именно кинокомпанией, которая курировала этот проект".

Фото: Роскосмос
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В 2015 году в ЦПК имени Юрия Гагарина начала подготовку к полету британская певица Сара Брайтман. В карьере обладательницы сопрано с вокальным диапазоном более чем в три октавы могла открыться настоящая звездная страница. Не получилось: подвел один из ее спонсоров. "Звездное" путешествие для космической туристки обошлось бы примерно в 52 млн долларов.

Как бы там ни было, но если осенью будущего года на МКС полетит российская актриса, это будет настоящее кино.

Всего на околоземной орбите пока побывали четыре советские и российские женщины-космонавта. После Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая, и она же первая из женщин вышла в открытый космос. Потом, тоже дважды, побывала на орбите Елена Кондакова: провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Сейчас в российском отряде астронавтов есть только одна женщина - космонавт-испытатель Анна Кикина. Но пока ей удалось "слетать" в космос лишь на Земле - в международном эксперименте "SIRIUS", имитирующем полет к Луне, который был проведен в ИМБП РАН в ноябре 2017 года. Правда, не так давно "Роскосмос" сообщил в Twitter: "Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года".

Между тем

Надо сказать, что подготовка женщин-космонавтов никогда не уступала подготовке их коллег-мужчин. Им не делалось и не делается никаких поблажек. Более того, женщинам-космонавтам всегда приходилось сложнее, чем "сильному полу".

Вот кусочек из эксклюзивного интервью, которое дала "РГ" Елена Серова накануне своего старта:

Елена, россиянки не летали на орбиту последние семнадцать лет. Правда, что Светлана Савицкая, первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос, сказала вам: "Держись, палки в колеса могут до последнего ставить!"?

Елена Серова: Да, это правда. Светлана Евгеньевна велела мне "держаться до последнего". И я ей очень благодарна за моральную поддержку.

Разработаны ли какие-то особые элементы психологической поддержки для женщины-космонавта?

Елена Серова: Нет такой профессии - женщина-космонавт. Есть профессия космонавт-испытатель. В космонавты очень жесткий отбор. Должны быть заложены определенные способности, чтобы мы могли качественно выполнить программу полета. И пол здесь совсем ни при чем. А "элементы психологической поддержки" одинаковы для всех членов экипажа. Это регулярные видеоконференции с близкими, общение с друзьями и родными по IP-телефонии. Это просмотр на борту любимых фильмов и чтение интересных книг в свободное от работы время. Я, к примеру, очень люблю отечественную научную фантастику.

Общество Космос

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