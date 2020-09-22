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Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза

Новости
    22.09.2020, 19:41
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стали известны примерные сроки полёта в космос актёра Тома Круза и режиссёра Дага Лаймана, в рамках которого планируется отснять часть материала для их нового фильма.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр"

На тематической странице Space Shuttle Almanac обнародован путевой лист МКС с планами на ближайшие три года. Он включает полёт корабля Илона Маска Crew Dragon, который и должен доставить актёра и режиссёра на станцию. Соответственно, случится это до 2023 года включительно.

Вместе с видными деятелями киноискусства полетит опытный астронавт Майкл Лопес-Алегриа, сообщает ScreenRant.

Будет и ещё один - пока неизвестный - член экипажа. Вероятно, предполагают СМИ, это будет оператор или продюсер.

Фото: Warner Bros. Pictures
Возобновились съемки продолжения "Фантастических тварей"

О том, что Маск и Круз планируют снять фильм в космосе, было объявлено в мае. О полёте самого Круза - в августе. О ленте известно крайне мало. В частности - то, что она не станет частью франшизы "Миссия невыполнима". Отметим, Даг Лайман известен по работе над другой шпионской серией - о Джейсоне Борне.

Сегодня также сообщалось, что Том Круз может сыграть Железного человека.

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