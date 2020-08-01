Новости

Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 14:27
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника" 10:47
Стали известны победители BAFTA TV Awards 2020 00:30
Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом 31.07.2020
Умер легендарный режиссер Алан Паркер 31.07.2020

Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему

Новости
    01.08.2020, 13:56
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Universal Pictures готова выделить двести миллионов долларов на съемки безымянного пока фильма, в рамках которого актера Тома Круза реально запустят в космос - как минимум часть действия кинопроизведения, согласно задумке, произойдет вне пределов Земли.

Фото: Patrick Gardin/ AP Photo
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix

Причем это еще не окончательный бюджет проекта, сообщает Deadline - лента на стадии разработки, и сумма наверняка вырастет.

Создатели - ранее работавшие с Крузом режиссер, сценарист и сопродюсер Даг Лайман ("Грани будущего", серия про Джейсона Борна) и продюсер Кристофер МакКуорри ("Миссия невыполнима", сценарист "Граней будущего" и "Подозрительных лиц"). Круз - также сопродюсер.

Скрипт предприятия за авторством Лаймана еще не готов. Производство намечено начать после выхода седьмой и восьмой частей линейки "Миссия невыполнима". То есть не ранее 2022-го, так как из-за пандемии график их премьер пришлось сдвинуть.

Как уточнило издание, одним из партнеров студии при создании первого в истории кино блокбастера, снятого в открытом космосе, выступит такой популярный товарищ и сердцеед, как Илон Маск.

Новости

Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix 31.07.2020
Представитель Гармаша прокомментировал его уход из "Современника" 31.07.2020
СМИ: Сергей Гармаш ушел из "Современника", где служил с 1984 года 31.07.2020
В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд 31.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Briarcliff Entertainment
Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Честный вор" от автора "Озарка" 31.07.2020
Видео: звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон заболел коронавирусом 31.07.2020
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 31.07.2020
⧣ странное
Фото: kinopoisk.ru
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 28.07.2020
Алибасов пожаловался на провалы в памяти из-за выпитого "Крота" 28.07.2020
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон станут героями странного мультика 23.07.2020
⧣ Universal
Фото: kinopoisk.ru
Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 29.07.2020
"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах 29.07.2020
Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года 22.07.2020