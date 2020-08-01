Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему

Universal Pictures готова выделить двести миллионов долларов на съемки безымянного пока фильма, в рамках которого актера Тома Круза реально запустят в космос - как минимум часть действия кинопроизведения, согласно задумке, произойдет вне пределов Земли.

Причем это еще не окончательный бюджет проекта, сообщает Deadline - лента на стадии разработки, и сумма наверняка вырастет.

Создатели - ранее работавшие с Крузом режиссер, сценарист и сопродюсер Даг Лайман ("Грани будущего", серия про Джейсона Борна) и продюсер Кристофер МакКуорри ("Миссия невыполнима", сценарист "Граней будущего" и "Подозрительных лиц"). Круз - также сопродюсер.

Скрипт предприятия за авторством Лаймана еще не готов. Производство намечено начать после выхода седьмой и восьмой частей линейки "Миссия невыполнима". То есть не ранее 2022-го, так как из-за пандемии график их премьер пришлось сдвинуть.

Как уточнило издание, одним из партнеров студии при создании первого в истории кино блокбастера, снятого в открытом космосе, выступит такой популярный товарищ и сердцеед, как Илон Маск.