Там, где COVID не страшен: Том Круз и Илон Маск снимут кино в космосе

Пока вся киноиндустрия поставлена на паузу из-за пандемии коронавируса, Том Круз и Илон Маск нашли место, где можно снять фильм, не опасаясь заражения COVID-19.

Актер и предприниматель объединили усилия для того, чтобы снять приключенческий боевик в космосе. Об этом сообщает Deadline.

За техническую часть будет отвечать компания SpaceX совместно с НАСА.

Уточняется, что картина не будет очередной частью франшизы "Миссия невыполнима", и ни одна большая киностудия еще не проявила заинтересованности в проекте.

Согласно источнику, проект сейчас находится на раннем этапе производства, и если будет воплощен в жизнь, то станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Хотя вообще-то Тома Круза давно опередил Тимур Бекмамбетов - действие одной из новелл фильма "Ёлки 5", как помним, разворачивается на МКС.