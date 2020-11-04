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04.11.2020 06:23
Рубрика: Спорт

Диего Марадону успешно прооперировали

Диего Марадона, тренер команды Gimnasia y Esgrima. Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko Диего Марадона, тренер команды Gimnasia y Esgrima. Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko
Диего Марадона, тренер команды Gimnasia y Esgrima. Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko

Диего Марадоне провели операцию по поводу субдуральной гематомы, сообщает аргентинская спортивная газета Olé.

Фото: AP
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"Операция завершилась успешно, она длилась 120 минут. Процедура прошла без осложнений", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

О том, что спортсмена доставили в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований, стало известно в понедельник, второго ноября. Лечащий врач тогда сообщил, что Марадоне потребуется операция.

Добавим, что легендарный футболист сейчас занимает пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима". 30 октября Диего Марадоне исполнилось 60 лет.

Спорт Футбол Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона

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