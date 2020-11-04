Новости

Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 18:48
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 18:35
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 18:13
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 18:01
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 17:52
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 17:47
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 16:48
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 16:31
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 16:10
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 16:09
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год 16:00
Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом 15:55
Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона 15:52
В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча 13:54
Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе 13:49
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях 13:37
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 13:32
Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США 13:28
Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 18:13
Рубрика: Спорт

Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию

Текст: Максим Домчев

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение, в котором поддержал Диего Марадону, перенесшему операцию.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости www.ria.ru
Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID

Во вторник 60-летнему легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне была проведена операция по поводу субдуральной гематомы. Она продлилась около двух часов и, по заверению медиков, прошла успешно.

Одним из тех, кто поддержал легенду футбола, оказался нынешний лидер аргентинской сборной, нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В Instagram он опубликовал совместное с Марадоной фото, оставив трогательное сообщение.

"Диего, желаю тебе силы всего мира! Я и моя семья желаем тебе скорейшего выздоровления. Обнимаю от всего сердца", - написал Месси.

Спорт Футбол Вокруг футбола Диего Марадона Лионель Месси

Главное сегодня

Путин надеется мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство