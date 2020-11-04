Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение, в котором поддержал Диего Марадону, перенесшему операцию.

Во вторник 60-летнему легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне была проведена операция по поводу субдуральной гематомы. Она продлилась около двух часов и, по заверению медиков, прошла успешно.

Одним из тех, кто поддержал легенду футбола, оказался нынешний лидер аргентинской сборной, нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В Instagram он опубликовал совместное с Марадоной фото, оставив трогательное сообщение.

"Диего, желаю тебе силы всего мира! Я и моя семья желаем тебе скорейшего выздоровления. Обнимаю от всего сердца", - написал Месси.