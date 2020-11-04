Онищенко рассказал о местах "незаметного" заражения коронавирусом

Места, в которых можно "незаметно" заразиться коронавирусом перечислил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Самые высокие шансы подхватить инфекцию - в час пик в метро, именно поэтому в общественных местах всегда надо быть в маске.

"В список рискованных мест также входят общие кухни в коммунальных квартирах, на которых всегда собираются люди. Если позволяет этажность дома, то лучше отказаться от лифта и лишний раз пройтись пешком. В этом случае риск пополнить ряды инфицированных существенно снижается", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Ранее в Минздраве рассказали о том, уже со следующей недели пациенты с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, начнут получать бесплатные лекарства. Чтобы определить потребности каждого региона и необходимое количество медицинских препаратов, специалисты ведомства работают с властями на местах. Норматив, по которому рассчитаны были средства, достаточно значительный - это более 7,8 тысяч рублей на пациента, рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.