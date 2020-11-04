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04.11.2020 14:17
Рубрика: Спорт

Определены все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

Текст: Максим Домчев
Определились 16 клубов, которые продолжат борьбу за Кубок России.
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

В среду стал известен последний участник 1/8 финала. "СКА-Хабаровск" благодаря домашней победе над "Рубином" со счетом 1:0 сумел опередить клуб РПЛ в группе. В этом матче произошел неприятный инцидент - травму получил игрок казанцев Дарко Йевтич, который покинул поле на носилках. Игрок получил удар локтем в лицо, у него диагностированы перелом носа и сильное сотрясение мозга. Однако футболист, несмотря на травмы, отправится с командой домой.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Также по итогам группового турнира в 1/8 вышли московский "Спартак", "Химки", тульский "Арсенал", "Уфа", "Урал", "Сочи", "Ахмат", "Тамбов" и "Крылья Советов". На этой стадии к ним присоединятся шесть сильнейших клубов РПЛ по итогам прошлого сезона: "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов" и "Динамо".

Жеребьевка 1/8 финала состоится в ближайшее время.

Спорт Футбол Кубок России Кубок России по футболу 2020/2021

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