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04.11.2020 11:22
Рубрика: В мире

Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Текст: Юрий Когалов
Хотя подсчет голосов еще не завершен, американские СМИ уже опубликовали предварительные результаты президентских выборов в США. Если в количестве голосов выборщиков, которые получает действующий президент Дональд Трамп, их данные сходятся, то о кандидате от Демократической партии Джо Байдене, этого сказать нельзя.

Так, Fox News сообщает, что на текущий момент Трамп набирает 213 голосов, а Байден - 238. CNN говорит о 213 голосах у Трампа и 220 - у Байдена. В ряде штатов итоги выборов еще не подведены, но, по предварительным данным, там в основном лидирует нынешний президент США. Необходимо подчеркнуть, что речь идет только о результатах голосования на избирательных участках, и ситуация может кардинально измениться, когда станут известны итоги голосования по почте. Для победы одному из претендентов необходимо набрать более 270 голосов выборщиков.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция

Тем временем Дональд Трамп уже успел заявить о своей победе на выборах. Он также сообщил о своих планах обратиться в Верховный суд в связи в мошенничеством во время голосования. "Мы хотим, чтобы закон был использован должным образом. Так что мы обратимся в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование закончилось. Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени в 4 утра и добавили их в список", - отметил он, выступая в Белом доме.

Эти обвинения вполне могут спровоцировать беспорядки в США. По американским городам уже прокатилась волна митингов и манифестаций. Полиция задержала десятки человек, только в Лос-Анджелесе речь идет о 40 протестующих.

В мире США Выборы президента США-2020

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