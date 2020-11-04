Новости

Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
Экзит-поллы: молодежь Среднего Запада голосует за Байдена 06:05
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов 05:15
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России 05:13
Трамп вырвался вперед в штате Флорида 04:55
Байден на предвыборном митинге назвал внучку именем сына 04:41
Назван усугубляющий течение коронавируса фактор 04:28
Онищенко рассказал о местах "незаметного" заражения коронавирусом 03:45
Трамп одержал победу в Западной Вирджинии 03:42
Стали известны первые результаты выборов в США 03:13
Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии зафиксировали за последнюю неделю 03:02
Байден будет наблюдать за голосованием из своего дома 02:55
Активисты попытались перекрыть улицу рядом с Белым домом 02:22
Франкоязычные кантоны Швейцарии вводят режим ЧП из-за COVID-19 02:20
Трамп будет следить за ходом выборов из Белого дома 01:55
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 113 человек 01:36
"Барселона" - "Динамо" К - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 01:25
"Аталанта" без Миранчука пропустила пять голов от "Ливерпуля" 01:15
Адвокат Трампа рассказал о небывалой цензуре в США в пользу демократов 01:02
В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе 00:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 08:02
Рубрика: В мире

Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Рио-де-Жанейро вступил в последнюю фазу снятия карантинных ограничений. Со вторника на городских пляжах официально разрешено загорать, а школы могут открыть свои двери для учеников. Правда, власти все же просят сохранять социальную дистанцию минимум в полтора метра и соблюдать масочный режим на улицах и в общественных местах.

"В нынешних условиях возможность второй волны (коронавируса - прим. "РГ") в Рио-де-Жанейро является отдаленной", - заявил мэр города Марсело Кривелла, выступая на пресс-конференции.

Фото: iStock
Бразильские школьники могут просидеть на удаленке до конца 2021 года

Последняя фаза, которую в Рио называю "консервативной", фактически снимает все ограничения на экономическую деятельность в городе. Единственным исключением остается необходимость следования жестким санитарным нормам и требованиям социальной дистанции в полтора метра. Эта же фаза предусматривает и возможность открытия школ и детских садов, если такое решение будет одобрено родителями и руководством образовательных учреждений. Однако речи об обязательном посещении школ, как это было ранее, пока не идет.

Одиночные купания на городских пляжах власти Рио разрешили еще в начале июня, чуть позже стало возможным заниматься индивидуальными видами спорта. Но оставаться на пляже продолжительное время, например чтобы позагорать, было запрещено. Правда, это не слишком сильно мешало местным жителям и туристам нежиться под теплым солнышком. Людей было очень много. На борьбу с вопиющим нарушением санитарных норм, в особенности в разгар выходных и праздничных дней, у городских властей просто не хватало сил.

Далеко не все жители Рио считают снятие карантинных ограничений своевременным. Тенденции на улучшение эпидемиологической обстановки, которые фиксируется в городе последние несколько месяцев, еще не настолько сильны.

"У нас в середине ноября муниципальные выборы. И Кривелла хочет переизбраться на второй срок. Я думаю, он хочет заработать дополнительные политические очки перед выборами", - поделился своим мнением житель Рио Мануэл де Соуза.

За минувшие сутки в Рио-де-Жанейро зафиксирован 1781 новый случай заражения коронавирусом, 15 человек погибли. Всего за период пандемии здесь выявлено 313 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 20 тысяч человек погибли. По данным министерства здравоохранения Бразилии на 3 ноября, с начала пандемии в стране выявлено чуть менее 5,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 160 тысяч человек стали его жертвами. Однако ситуация вокруг COVID-19 в Бразилии постепенно улучшается. В последние дни рост заболеваемости фиксируется только в двух бразильских штатах, тогда как в остальных регионах отмечается стабилизация ситуации и даже снижение эпидемиологических показателей. В среднем, ежедневно коронавирус находят у 18 тысяч бразильцев. А по уровню смертности страна вернулась к показателям конца апреля - около 370 новых жертв в сутки.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Европа названа главным источником пандемии COVID-19
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID