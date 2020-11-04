Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро вступил в последнюю фазу снятия карантинных ограничений. Со вторника на городских пляжах официально разрешено загорать, а школы могут открыть свои двери для учеников. Правда, власти все же просят сохранять социальную дистанцию минимум в полтора метра и соблюдать масочный режим на улицах и в общественных местах.

"В нынешних условиях возможность второй волны (коронавируса - прим. "РГ") в Рио-де-Жанейро является отдаленной", - заявил мэр города Марсело Кривелла, выступая на пресс-конференции.

Последняя фаза, которую в Рио называю "консервативной", фактически снимает все ограничения на экономическую деятельность в городе. Единственным исключением остается необходимость следования жестким санитарным нормам и требованиям социальной дистанции в полтора метра. Эта же фаза предусматривает и возможность открытия школ и детских садов, если такое решение будет одобрено родителями и руководством образовательных учреждений. Однако речи об обязательном посещении школ, как это было ранее, пока не идет.

Одиночные купания на городских пляжах власти Рио разрешили еще в начале июня, чуть позже стало возможным заниматься индивидуальными видами спорта. Но оставаться на пляже продолжительное время, например чтобы позагорать, было запрещено. Правда, это не слишком сильно мешало местным жителям и туристам нежиться под теплым солнышком. Людей было очень много. На борьбу с вопиющим нарушением санитарных норм, в особенности в разгар выходных и праздничных дней, у городских властей просто не хватало сил.

Далеко не все жители Рио считают снятие карантинных ограничений своевременным. Тенденции на улучшение эпидемиологической обстановки, которые фиксируется в городе последние несколько месяцев, еще не настолько сильны.

"У нас в середине ноября муниципальные выборы. И Кривелла хочет переизбраться на второй срок. Я думаю, он хочет заработать дополнительные политические очки перед выборами", - поделился своим мнением житель Рио Мануэл де Соуза.

За минувшие сутки в Рио-де-Жанейро зафиксирован 1781 новый случай заражения коронавирусом, 15 человек погибли. Всего за период пандемии здесь выявлено 313 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 20 тысяч человек погибли. По данным министерства здравоохранения Бразилии на 3 ноября, с начала пандемии в стране выявлено чуть менее 5,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 160 тысяч человек стали его жертвами. Однако ситуация вокруг COVID-19 в Бразилии постепенно улучшается. В последние дни рост заболеваемости фиксируется только в двух бразильских штатах, тогда как в остальных регионах отмечается стабилизация ситуации и даже снижение эпидемиологических показателей. В среднем, ежедневно коронавирус находят у 18 тысяч бразильцев. А по уровню смертности страна вернулась к показателям конца апреля - около 370 новых жертв в сутки.