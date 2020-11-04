Почему "липучка" Bridgestone Blizzak Ice лучше "шиповки"

Зимние фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice - отличная альтернатива самым лучшим "шиповкам". Мы убедились в этом, опробовав новинку на зимнем асфальте, в снегу и на льду. Во всех случаях "японка" дала солидную фору своей предшественнице и порадовала отличной комбинацией комфорта и эффективности.

Фрикционные шины Bridgestone Blizzak Ice пришли на нашем рынке на смену "липучкам" Bridgestone Blizzak VRX, которые начали выпускать еще в 2013 году. По сути мы имеем дело с радикально улучшенной японской премиальной "фрикционкой", сохранившей все преимущества предшественницы и, скажем так, получившей прививку от имевших место "болезней".

Что это были за слабые места? Отмечая отличное поведение Blizzak VRX на асфальте, владельцы сетовали на не вполне образцовое поведение покрышки на снегу и льду, особенно при плюсовой температуре. Кроме того, нарекания вызывали излишняя податливость резины и, соответственно, ее быстрый износ.

Форма и содержание

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Работа над ошибками велась по двум основным направлениям - разработке инновационного компаунда и оптимизации конструкционных особенностей протектора.

В первом случае технологи серьезно доработали состав резиновой смеси. Благодаря оптимизированному компаунду Active Multicell Compound II микропористые элементы резины стали тщательнее удалять водяную пленку на асфальте, снегу и корке льда. Иными словами, стал сильнее так называемый эффект губки. Одновременно увеличилось также и пятно контакта, соответственно улучшилась курсовая устойчивость и облегчились старты на скользких поверхностях.

Одновременно разработчики добавили в компаунд особые полимеры для повышения эластичности и усиления трения. В частности, увеличение доли диоксида кремния улучшило сцепные свойства покрышки прежде всего на обледеневшем и заснеженном покрытии. Не даром производитель называет Blizzak Ice самой цепкой "фрикционкой" за всю историю компании Bridgestone, а также заявляет, что такая резина не уступает по эксплуатационным свойства шипованным аналогам.

Что касается доработки протектора, просто взгляните на Blizzak VRX и новую Blizzak Ice, и все станет понятно. Благодаря укрупненным элементам протектора жесткость покрышки была увеличена на четверть. Ламелей в блоках при этом стало больше, а поперечных канавок - меньше. При этом такие прорези находятся под разными углами, что позволяет повысить стабильность ездовых свойств на снегу и льду. Что не менее существенно, при такой структуре нивелировался эффект "подламывания" колеса при активной рулежке, да и в целом управление стало более прозрачным.

Проверка на дорогах

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Первое впечатление от новых покрышек в движении - увеличившаяся плавность хода. Blizzak Ice гораздо успешнее, чем предшественник, справляются со сглаживанием дорожных неровностей разного калибра. Это заслуга в том числе и особого полимера, который в сочетании с серой увеличил эластичность протектора при низких температурах.

Одновременно на акустический комфорт повлиял пересмотр геометрии протектора. Оптимизация размеров канавок и расположения блоков улучшили среди прочего дисперсию воздушного потока. Производитель утверждает, что работы по доработке состава смеси и протектора позволили минимизировать уровень шума на более чем внушительные 31%, и мы склонны в это верить. По ощущениям эта резина добавляет комфорта даже не премиальным автомобилям.

Управляемость на сухом и обледенелом асфальте также заметно улучшена прежде всего из-за усиления зацепа. Пробуксовки при резких стартах минимальные, машина уверенно держится на траектории в связке виражей и не уходит с курса при резком торможении. На укатанном снегу все тоже очень неплохо. Здесь, конечно, заметнее пробуксовки на старте, но они точно не чрезмерны - дают себя знать опять-таки оптимизированный компаунд и расположение канавок и ламелей под разными углами относительно друг друга.

По снежной каше "липучка", конечно, не гребет, как какая-нибудь зубастая шиповка, но проходимость переднеприводной "легковушки" тем не менее вполне достаточная. Важно и то, что в таких условиях машина не рыскает, а индикатор системы стабилизации не загорается каждую секунду - лишнее доказательство тракторной стабильности и эффективного управления тягой.

Что же касается торможения на льду, здесь Bridgestone рапортует об улучшении показателей на немалые 10%. Впрочем, наш опыт показал, что наилучшие показатели Blizzak Ice показывает в сильный мороз - при таком раскладе зацеп максимальный. При околонулевой температуре характеристики замедления просто хорошие. Во всех случаях автомобиль с новыми покрышками замедляется по скользкому уверенно и предсказуемо. ABS вступает в дело не на начальном этапе замедления, что также говорит в пользу оптимизированного продукта.

Дополнительные бонусы

Фото: Пресс-служба Bridgestone.

Существенно и то, что за счет повышения жесткости и меньшей деформации блоков протектора удалось повысить износостойкость "липучки". Тут все работает в соответствии с законами физики. Поскольку шина стала жестче, блок протектора меньше деформируется.

Согласно исследованию Bridgestone, ресурс покрышки вырос сразу на 22%! Так что теперь можно рассчитывать как минимум на 50 тыс. км беспроблемной езды при сохранении расчетных эксплуатационных характеристик. Существенно и то, что такие шины имеют маркировку Extra Load, обозначающую повышенную грузоподъемность.

Bridgestone Blizzak Ice для нашего рынка производится на одном их самых современных заводов корпорации в городе Ульяновск.