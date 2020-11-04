Почему опасно ездить в режиме "эко"

Эко-режим - это одна из распространенных функций современных автомобилей на ряду со стандартным и экономичным режимом. Автопроизводители рекомендуют использовать эко-режим, как один из способов снизить расход топлива, а значит, сократить затраты на владение автомобилем и уменьшить вред, который автомобиль наносит экологии. Действительно, скорость - это удовольствие, которое стоит дорого. Но насколько безобиден и сам эко-режим, и не станет ли он в итоге таким же дорогостоящим удовольствием?

Эко-режим на многих современных машинах работает так, чтобы обучить водителя принципам экономичного вождения. Система показывает автомобилисту, как меняется потребление топлива в зависимости от манеры и езды и подсказывает, что надо делать, чтобы снизить расход.

В режиме "эко" изменяется работа некоторых энергоемких систем автомобиля, таких как, например, система кондиционирования, рулевое управление. Кроме того, меняется и работа некоторых управляющих функций - разгон автомобиля, переключение передач, замедление и прочее.

В эко-режиме нужно придерживаться плавной манеры управления автомобилем, не нажимать сильно на педаль акселератора в момент движения на промежуточных передачах, почаще использовать повышенную передачу, стараться не разгоняться интенсивно, ехать так, чтобы не приходилось часто и резко тормозить и не менять скорость при движении на подъемах.

Что происходит с двигателем в этом момент и как он работает при езде в эко-режиме? Конечно, производители не врут, мотор меньше расходует топливо. Но если учитывать фактор повышенного износа двигателя, радость от возможности сэкономить на заправке сильно блекнет. А дополнительный износ есть и порой весьма существенный.

Езда на небольших скоростях и на низких оборотах увеличивает интенсивность износа двигателя, сцепления и коробки передач. В особенности от этого страдают малообъемные моторы, которым при работе в эко-режиме на низкой скорости приходится сильно напрягаться и "тянуть" на себе тяжелую машину.

Чем меньше обороты, на которых работает мотор, тем меньше объем масла, который проходит по всей системе двигателя. В эко-режиме мотор не дополучает смазки, из-за трения и высоких температур в условиях масляного голодания износ компонентов двигателя в разы увеличивается. При этом под удар попадают почти все компоненты цилиндропоршневой группы, расходы на замену которых с лихвой могут перечеркнуть экономию на топливе.

Страдает и трансмиссия. При езде в эко-режиме АКПП даже на невысокой скорости движения "перескакивает" с повышенной передачи на пониженную и обратно. И такие резкие и частые переходы дополнительно "нагружают" коробку передач и все ее компоненты. В особенности от такого режима работы страдают не только автоматические КПП, но и роботизированные коробки передач.

Не стоит, конечно, впадать в крайности и считать, что эко-режим - это однозначное зло для автомобиля. Использовать такую функцию нужно дозировано и понимать, что для двигателя будет полезно поработать и в более интенсивной манере, например, в спорт-режиме. При смене режима с "эко" на "спорт" на достаточно продолжительном отрезке пути у мотора будет время, чтобы прогреться, а у выхлопной системы - чтобы сжечь нагар и сажу, которые образовываются в катализаторе при частой езде в экономичном режиме.

Не стоит также забывать, что есть много способов, которые помогут добиться умеренного расхода топлива и без активации эко-режима. То есть и в стандартном режиме автомобилист может ездить "бюджетно", не создавая при этом дополнительных факторов износа для мотора.