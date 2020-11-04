Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря

В среду глава государства осмотрит экспозицию, которую можно назвать одной из самых интригующих подземных археологических музеев. Владимира Путина будут сопровождать министр культуры Ольга Любимова, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Новый кремлевский музей создан на месте демонтированного административного 14-го корпуса Московского Кремля.

Весь Боровицкий холм - это сокровищница для археологов и историков, поэтому при демонтаже 14-го корпуса одновременно со строителями на площадке работали ученые. Специалисты Института археологии обнаружили культурные отложения периода становления Москвы, а также остатки древних построек: фундаменты царских палат и древних монастырей. В нескольких археологических шурфах нашли неплохо сохранившиеся угол фундамента Малого Николаевского дворца, церкви Благовещения Чудова монастыря и монастырской трапезной.

Весной 2016 года глава государства осмотрел находки, поручив их превратить в два музейных "окна" на Ивановской площади. Тогда же было принято решение о создании полноценного подземного музейного комплекса.

Музей археологии Чудова монастыря - это не просто современное "музейное пространство", как сегодня любят называть такие проекты. Своего рода это возможность совершить путешествие во времени.

Но прежде чем говорить о новых музейных технологиях, вспомним, что такое Чудов монастырь.

В любом поисковике наберете слова "Граф Цеппелин", "Москва" и "1930 год" - и на вас вывалится фантастическая фотогалерея. Осенью 1930-го исполинский немецкий дирижабль LZ 127 "Граф Цеппелин" под командованием Хуго Эккенера пролетел над СССР, и произвел посадку на Ходынском поле в Москве. Разумеется - с разрешения советской власти. Примерно с высоты 150 метров экипаж "Цеппелина" произвел фотосьемку нашей столицы. В объективы попал и Кремль.

Зрелище не для слабонервных. Значительная часть Боровицкого холма - руины. Дело в том, что еще в 1929 году в Кремле было решено снести два монастыря и один дворец. А именно: мужской Чудов монастырь, женский Вознесенский и Малый Николаевский дворец. Часто можно встретить утверждение, что начали с демонтажа Чудова монастыря. Но на воздушной съемке, датированной 10 сентября 1930 года, хорошо видно, что от дворца и Вознесенского монастыря - только камни, а вот древние храмы Чудова монастыря каким-то чудом возвышаются над руинами… Впрочем, это в его названии.

Согласно преданию, Чудов монастырь построен на месте конюшенного двора Золотой Орды: эта земля была подарена митрополиту Московскому Алексию, который в 1357 году ездил в Орду по приглашению хана Джанибека - исцелял от слепоты ордынскую царицу Тайдулу. Детали исцеления неизвестны, но результат реален: Алексий получил в дар часть Боровицкого холма. Где сразу после возвращения построил деревянную церковь. С 1365 года постройки стали каменными: так и начал создаваться Чудов монастырь.

Ассоциативно "монастырь" рождает зрительные ассоциации с монастырским комплексом (храмы и корпуса для братии) за большими каменными стенами. В Кремле все было иначе. На поздних фотографиях монастырь огорожен стальной или чугунной оградой, но никаких каменных стен у него не было. Зачем? Кремль и так изначально был крепостью, его стен вполне хватало.

Кстати, территория Чудова монастыря не ограничивалась площадкой в Кремле. Монастырь был очень богатым, цари дарили ему села. Например, одна из монастырских вотчин располагалась в современных Хамовниках, которые по географии средневековья были далеко за городом. Да и Хамовниками их не называли - вплоть до 1626 года именовались Чудовкой.

В целом же, история этого монастыря - это история Руси и Москвы. Он не раз выгорал, много раз перестраивался и достраивался. Иван Грозный завел обычай крестить новорожденных царского рода в Чудовом монастыре. Из его стен сбежал в Литву дьякон Григорий Отрепьев, вошедший в историю как Лжедмитрий. В Смутное время монастырь становился темницей. Здесь жил и творил Максим Грек, а патриарх Филарет основал школу - основу Славяно-Греко-Латинской Академии.

Истоки отечественной медицины как науки - тоже отсюда: в Чудовой обители издали первую на Руси "дохтурскую книгу".Чудов монастырь пережил и нашествия французов 1812 года. Которые в Кремле вели себя варварски: в алтарной части главной монастырской церкви устроили спальню маршала Даву.

Интересно, что еще несколько веков назад тогдашние VIPы столкнулись с проблемой воспитания своих детей, "золотой молодежи". Которую решали просто: отроков знатных родов отдавали в Чудов монастырь: на обучение и подальше от влияния дурного светского общества. Возвращались они домой в 16 лет, уже обученные наукам и смирению. Кстати, чем не идея?

Таким образом, новый музей в Кремле на месте этого удивительного монастыря - без преувеличения "машина времени" позволит погрузиться и прикоснуться к реликвиям и артефактам разных исторических эпох.

Прикоснуться - не буквально, конечно. Прикасаться к музейным предметам, пусть даже это камни, это против музейных правил, - говорит Дмитрий Сергеев, гендиректор научно-реставрационного центр им. академика Грабаря. Посмотрите на любые древние каменные ступни, даже они со временем истираются. Если позволить прикасаться, то реликвии будет загрязняться, терять вид. Или могут быть более тяжелые утраты.

Поэтому все в новом музее либо под прозрачным полом, либо в витринах. Экспонаты - фрагменты фундаментов, саркофагов и других предметов, отреставрированы специалистами Центра им. Грабаря. Кроме того, как отмечают авторы проекта, уникальность создаваемого подземного пространства повлекла за собой необходимость нахождения нестандартных решений по сохранению самого раскопа: геологами был найден особый состав для консервации почвы.

Как итог: не материальные предметы истории ученые принесли к нам. А мы идем туда, где они оказались по воле истории.

Есть и издержки: придется приспосабливаться к температуре и влажности, которые позволят сохранить реликвии. В группе - не более 20 посетителей, для теплолюбивых - теплая накидка, на ноги - войлочные бахилы: чтобы не поцарапать прозрачный пол.

Когда можно будет воспользоваться этой "машиной времени"? Все определит ситуация с пандемией и карантином. Но главное: музей есть. Реликвии и артефакты отреставрированы, и подготовлены к вечному хранению и экспонированию.

А пандемии - они как приходят, так и уходят.