Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения

Известный фотограф, сотрудник "Коммерсанта" Анатолий Жданов после нападения охранников чувствует себя хорошо и направляется на беседу в полицию.

Как рассказал "РГ" сам Анатолий, его пригласили для уточнения деталей в отдел полиции Дорогомилово. Именно там находится обменный пункт, охранники которого напали на фотографа.

Напавшие на фотокорреспондента "Ъ" Анатолия Жданова. Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

"После нападения, насколько мне известно, полицейские побывали в этом обменнике и разбирались в случившемся", - сказал журналист.

Напомним, что Анатолий Жданов проводил жанровую съемку обменников на Кутузовском проспекте. В какой-то момент из пункта выбежали ЧОПовцы, избили репортера и попытались отобрать технику.