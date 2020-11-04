Новости

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров 12:17
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения 12:13
Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз 11:54
Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными 11:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
Парковка в Москве 4 ноября будет бесплатной 09:36
Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом 09:35
В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело 08:50
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 08:40
В Москве избили фотографа "Коммерсанта" 08:07
Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 12:13
Рубрика: Происшествия

Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения

Текст: Сергей Бабкин
Фотокорреспондент “Ъ” Анатолий Жданов. Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Фотокорреспондент “Ъ” Анатолий Жданов. Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
Фотокорреспондент “Ъ” Анатолий Жданов. Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Известный фотограф, сотрудник "Коммерсанта" Анатолий Жданов после нападения охранников чувствует себя хорошо и направляется на беседу в полицию.

Фото: iStock
Как цифровой рубль отразится на курсах валют

Как рассказал "РГ" сам Анатолий, его пригласили для уточнения деталей в отдел полиции Дорогомилово. Именно там находится обменный пункт, охранники которого напали на фотографа.

Напавшие на фотокорреспондента "Ъ" Анатолия Жданова. Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

"После нападения, насколько мне известно, полицейские побывали в этом обменнике и разбирались в случившемся", - сказал журналист.

Напомним, что Анатолий Жданов проводил жанровую съемку обменников на Кутузовском проспекте. В какой-то момент из пункта выбежали ЧОПовцы, избили репортера и попытались отобрать технику.

Напавшие на фотокорреспондента "Ъ" Анатолия Жданова. Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя