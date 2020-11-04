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04.11.2020 10:44
Рубрика: Культура

"Вивальди-оркестр" сыграет музыкальную притчу по мотивам Лермонтова и Шекспира

Текст: Мария Шепталова
Российский государственный академический камерный "Вивальди-оркестр" под руководством народной артистки России Светланы Безродной представит 5 ноября в Большом зале Московской консерватории новый музыкально-литературный спектакль "Холодные страсти, чужая любовь…".
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В спектакле-притче причудливым образом переплетаются судьбы героев трех великих художников: Нино Роты, Михаила Лермонтова, Уильяма Шекспира.

Фото: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn
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Прозрачный лиризм, невероятная чувственность в сочетании с философской глубиной - вот что роднит проникновенную музыку Роты с фильмами Федерико Феллини и Фрэнсиса Форда Копполы и поэтикой Лермонтова. А еще удивительно схожее мироощущение, имя которому - предчувствие.

В основе сюжета спектакля - роман "Герой нашего времени", а точнее глава "Княжна Мери". В монологах поручика Печорина, его диалогах с доктором Вернером и противостоянии Грушницкому отражается не только внутренний мир этого полного противоречий характера, но и само время - как минувшее, так и наше, сегодняшнее.

Фрагменты из трагедий Шекспира "Ромео и Джульетта", "Король Лир", "Макбет", "Ричард III", "Гамлет" предстанут перед зрителями в виде неких интермедий. Размышления о любви и ненависти, чести и бесчестии, верности и вероломстве, жизни и смерти окажутся удивительным образом связаны с музыкой Нино Роты.

По замыслу создателей спектакля Светланы Безродной и Ростислава Черного, актерам, задействованным в постановке, предстоит постоянно перевоплощаться из одних героев в других. На этот творческий эксперимент решились Юрий Беляев, Сергей Чонишвили и Андрей Барило.

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