Бурятия закупит 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

По решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Бурятия закупит 50 тысяч экспресс-тестов на антитела и антигены COVID-19, сообщает пресс-служба правительства республики.

Для быстрой диагностики в стационарах приобретут 20 тысяч тестов, способных определять белковые антигенные структуры вируса в биологическом материале методами ммунохроматографии. На эти цели республиканский бюджет выделил более 30 миллионов рублей. Такой способ - альтернатива ПЦР, не требующая лабораторного оборудования и специальных условий проведения. На исследование требуется до 10 минут.

Еще 30 тысяч экспресс-тестов на антитела планируется приобрести для применения в массовом исследовании на COVID-19. На их закупку выделено 12,3 миллиона рублей. Этот тест - разработка компании "Рапид Био", зарегистрированной в Бурятия. Проект реализован на средства гранта Сколково и при поддержке регионального фонда развития промышленности.

Как говорится в сообщении, тесты приобретают, чтобы уменьшить очереди на диагностику коронавируса. Суточная потребность в республике в исследованиях превышает шесть тысяч.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 04 ноября здесь зарегистрировано 233 новых случая COVID-19. Общее количество превысило 12,5 тысяч, выздоровели 8,3 тысячи.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе продлили ограничения до 30 ноября включительно.