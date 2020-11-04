На Ставрополье от коронавируса скончалась главный врач-пульмонолог

Новости

Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров 12:17
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения 12:13
Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз 11:54
Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными 11:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
Парковка в Москве 4 ноября будет бесплатной 09:36
Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом 09:35
В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело 08:50
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 08:40
В Москве избили фотографа "Коммерсанта" 08:07
Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 11:18
Рубрика: Общество

На Ставрополье от коронавируса скончалась главный врач-пульмонолог

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае скончалась главный пульмонолог Ставрополья Наталья Канукова. Об этом в среду сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом

Как добавили в ведомстве, произошло это в одной из больниц Ставрополя. В свою очередь "РГ" удалось выяснить, что смерть медика наступила в результате осложнений после коронавируса. Ей было 59 лет.

Наталья Канукова была главным пульмонологом региона. Врачи этой специализации занимаются заболеваниями легких и дыхательных путей. В период пандемии COVID-19 она оказывала профессиональную помощь и консультировала самых тяжелых пациентов.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, на Ставрополье за последние сутки выявлено 205 новых случаев коронавируса, скончались семь человек. За все время обнаружено 22 079 фактов COVID-19, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 442 пациента.

В регионе действует обязательный масочный режим, самоизоляция для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно