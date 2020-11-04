На Ставрополье от коронавируса скончалась главный врач-пульмонолог

В Ставропольском крае скончалась главный пульмонолог Ставрополья Наталья Канукова. Об этом в среду сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения.

Как добавили в ведомстве, произошло это в одной из больниц Ставрополя. В свою очередь "РГ" удалось выяснить, что смерть медика наступила в результате осложнений после коронавируса. Ей было 59 лет.

Наталья Канукова была главным пульмонологом региона. Врачи этой специализации занимаются заболеваниями легких и дыхательных путей. В период пандемии COVID-19 она оказывала профессиональную помощь и консультировала самых тяжелых пациентов.

Между тем, по данным Роспотребнадзора, на Ставрополье за последние сутки выявлено 205 новых случаев коронавируса, скончались семь человек. За все время обнаружено 22 079 фактов COVID-19, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 442 пациента.

В регионе действует обязательный масочный режим, самоизоляция для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.