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04.11.2020 11:00
Рубрика: Культура

Борис Андрианов: Главное – не какая именно школа, а чтобы она была

Знаменитый виолончелист принял участие в Международной неделе консерваторий
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В этом году Международная неделя консерваторий отмечает юбилей - фестиваль, организатором которого выступает Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, проходит уже в 20-й раз. Ежегодно в Петербурге собираются представители высших школ музыки со всех пяти континентов, обсуждают теоретические проблемы, проводят практически занятия, но главное - устраивают праздник музыки для поклонников самых разных стилей и направлений. В этом году в Неделе консерваторий впервые принял участие один из ведущих российских виолончелистов, профессор Московской консерватории Борис Андрианов.
Фото: Пресс-служба Международной недели консерваторий Фото: Пресс-служба Международной недели консерваторий
Фото: Пресс-служба Международной недели консерваторий

Борис Анатольевич, какие впечатления?

Борис Андрианов: У меня очень теплое чувство к Петербургу, я готов практически на любых условиях играть здесь, поэтому сразу согласился на предложение поучаствовать в фестивале. Невероятно радостно было играть в Малом зале Петербургской филармонии, в котором такой замечательный звук, что испытываешь удовольствие от каждой ноты. И очень интересно было выступить с Петром Лаулом, с которым мы очень подружились в последнее время. Я получил огромное удовольствие от нашего первого сольного концерта. Здорово, что такой дебют состоялся именно в городе на Неве.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Вообще этой осенью у меня очень много концертов, так что я не жалуюсь на отсутствие общения с публикой. Везде ситуация разная - где-то введен запрет на массовые мероприятия, где-то ограничено количество зрителей. Поэтому в Петербурге мне было невероятно приятно выйти на сцену и увидеть почти полный зал.

Как вы выбирали произведения для исполнения?

Борис Андрианов: Очень хотелось выступить хорошо, однако при сегодняшнем плотном графике я понимал, что времени на репетиции особенно нет. Пришлось выбирать из того, что было бы не слишком сложно повторить. Сначала я планировал сонату Франка для виолончели и фортепиано ре мажор и три фантастические пьесы Шумана. Однако буквально за неделю до концерта, проходя мимо стопки с нотами дома, я увидел пять пьес Шумана в народном стиле и решил несколько усложнить для себя задачу, поскольку их я исполняю гораздо реже. Счастлив, что все удалось.

Хочу подчеркнуть, что в сонате Франка виолончель и фортепиано - два абсолютно равноправных инструмента. И Петр Лаул, и я играли ее много раз. Но когда мы встретились, то каждый привнес в знакомую музыку что-то свое. Она родилась заново в новой комбинации, хотя в нотах все было написано. А соната Грига стала для Петра премьерой - он выучил ее специально для концерта в рамках Международной недели консерваторий.

Вообще мы должны были играть одно отделение, но, как говорится, не было бы счастья... Какой-то иностранный музыкант не смог принять участие, поэтому у нас получился концерт целиком.

Как удалось организовать репетиционный процесс?

Борис Андрианов: К сожалению, использовать дистанционные технологии для музыкальных репетиций нельзя, потому что звук невозможно синхронизировать таким образом. Удалось выделить на "живые" встречи с Петром два дня, и я очень этому рад, потому что плохо играть нельзя нигде, а особенно в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Государственного мемориального музея Суворова
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Вы играете на виолончели работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ. Это важно для музыканта - обладать ценным инструментом "с именем"?

Борис Андрианов: Во-первых, важно, чтобы эти инструменты звучали. Для этого их когда-то сделали, запереть их на вечное хранение - преступление. И звучать они должны в хороших руках. Наверное, у меня достаточно хорошие, раз мне доверили этот инструмент. У меня есть свой собственный инструмент, иногда я играю на других виолончелях, но в любом случае - это я.

В рамках Недели консерваторий вы дали мастер-класс для учащихся петербургской консерватории...

Борис Андрианов: В нем принимали участие три студента по классу виолончели, все показали очень достойный уровень. Они сыграли те произведения, над которыми сейчас работают и по которым хотели получить совет. Надеюсь, что мои замечания были для них ценными. И было очень приятно, что оба педагога - профессор Алексей Массарский и профессор Алексей Васильев, который возглавляет Санкт-Петербургскую консерваторию, - также присутствовали.

Преподаватели согласились с вашими замечаниями?

Борис Андрианов: Я никогда не спрашиваю, а они никогда не скажут, даже если с чем-то не согласны. В творчестве есть ремесло, а есть искусство. В отношении первой части советы довольно универсальны, а в творческой всегда есть субъективный момент. И я буду только рад, если со мной захотят поспорить. Об этом я всегда говорю своим ученикам: мне хочется, чтобы они имели свое мнение. Чтобы это был не монолог профессора перед студентом, а диалог двух музыкантов. Потому что задача - вырастить человека, который находится в творческом поиске.

Есть ли различия между петербургской и московской виолончельной школами?

Борис Андрианов: Я бы не стал противопоставлять Москву и Петербург. Конечно, есть школа Никитина в Петербурге, есть школа Шаховской в Москве, которая была ученицей Ростроповича. Но главное - не какая именно школа, а чтобы она была. У петербургских студентов есть. Уровень студентов на мастер-классе меня очень порадовал.

В этом году из-за противоэпидемических ограничений пришлось отменить единственный в нашей стране фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO, создателем которого вы являетесь. Почему все же состоится единственный концерт 18 ноября?

Борис Андрианов: Несмотря на то, что в Москве нет запрета на проведение массовых мероприятий, частные фонды - организаторы фестиваля приняли решение отменить VIVACELLO из соображений безопасности и заботы о здоровье участников и гостей. Но мы все-таки оставили в программе один концерт: прозвучат сочинения французских композиторов XIX - XX века, планируется участие французских виолончелистов Эдгара Моро и Эммануэль Бертран - чтобы не пропускать год и напомнить о себе. К тому же этот концерт входит в программу абонементов филармонии, и на него уже было продано довольно много билетов. Но большую часть наших идей мы переносим на то время, когда люди смогут прийти и порадоваться виолончели, ее красоте.

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