Новости

Рафаэль Надаль одержал тысячную победу в АТР 00:45
Семак прокомментировал упущенную победу в матче с "Лацио" 00:36
Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух 04.11.2020
Овечкин намерен завершить карьеру в "Динамо" 04.11.2020
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде 04.11.2020
В Новгороде автобус с 26 пассажирами протаранил здание университета 04.11.2020
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом 04.11.2020
В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса 04.11.2020
Лавров: Россия готова сотрудничать по вакцине на площадке Совета Европы 04.11.2020
Лавров назвал дискриминацию русскоязычных в Прибалтике "апартеидом XXI века" 04.11.2020
С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках 04.11.2020
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах 04.11.2020
Минобороны сообщило о более чем 3 тысячах 400 военнослужащих с коронавирусом 04.11.2020
"Зенит" и "Лацио" объявили составы на матч Лиги чемпионов 04.11.2020
Посол РФ в Болгарии заявил об искусственном нагнетании антироссийской риторики 04.11.2020
Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 04.11.2020
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 04.11.2020
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 04.11.2020
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 04.11.2020
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 04.11.2020
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 04.11.2020
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 04.11.2020
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 04.11.2020
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 04.11.2020
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 04.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 23:57
Рубрика: Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)
Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России
Фото: Следственный комитет России

Пассажир, который оказался зажат в автобусе, врезавшемся в здание Новгородского государственного университета, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Ранее стало известно, что в ДТП на месте происшествия погибла водитель. Таким образом, число жертв автокатастрофы увеличилось до двух.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Сотрудники МЧС деблокируют из салона еще одного застрявшего пассажира. Еще семь человек доставлены в больницу.

16 пассажиров отпущены домой после осмотра врачами.

Напомним, около 22.00 рейсовый автобус, на борту которого находилось 26 человек, врезался в стену главного корпуса НовГУ Ярослава Мудрого на площади Строителей. Причины случившегося выясняет Следственный комитет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя