Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух

Пассажир, который оказался зажат в автобусе, врезавшемся в здание Новгородского государственного университета, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее стало известно, что в ДТП на месте происшествия погибла водитель. Таким образом, число жертв автокатастрофы увеличилось до двух.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Сотрудники МЧС деблокируют из салона еще одного застрявшего пассажира. Еще семь человек доставлены в больницу.

16 пассажиров отпущены домой после осмотра врачами.

Напомним, около 22.00 рейсовый автобус, на борту которого находилось 26 человек, врезался в стену главного корпуса НовГУ Ярослава Мудрого на площади Строителей. Причины случившегося выясняет Следственный комитет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".