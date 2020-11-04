Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника регионального управления МЧС Николая Тимофеева.

РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона, уточняет, что сейчас госпитализировано семь человек. Еще троих силами спасательных подразделений извлекают из салона.

Напомним, около 22.00 рейсовый автобус, на борту которого находилось 26 пассажиров, врезался в главное здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого на площади Строителей.

Водитель, находившаяся за рулем автобуса, скончалась на месте происшествия.