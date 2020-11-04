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04.11.2020 23:45
Рубрика: Происшествия

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Великом Новгороде находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника регионального управления МЧС Николая Тимофеева.

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РИА Новости со ссылкой на представителя администрации региона, уточняет, что сейчас госпитализировано семь человек. Еще троих силами спасательных подразделений извлекают из салона.

Напомним, около 22.00 рейсовый автобус, на борту которого находилось 26 пассажиров, врезался в главное здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого на площади Строителей.

Водитель, находившаяся за рулем автобуса, скончалась на месте происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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