Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания

Исследовав 220 тысяч смывов с различных поверхностей, специалисты Роспотребнадзора не обнаружили присутствия коронавируса на продуктах питания, зато он был выявлен на пробах, взятых в медицинских организациях, в магазинах и на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды".

Из всей массы исследованных образцов, положительные результаты анализа получены лишь в 322 случаях или 0,15% проб. Работа по изучению способов распространения коронавируса продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в России выявлено 19 768 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве - 5826 человек и Петербурге - 1031 человек.