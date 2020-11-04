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04.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль будет укрепляться при любом исходе выборов в США

Текст: Георгий Панин
В США проходят президентские выборы. Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассмотрел самое нежелательное для нашей страны решение нового президента:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В первую очередь, - считает эксперт, - это предполагаемое введение в марте 2021 года новых санкций, названных в законопроекте "Защита американской безопасности от Кремлевского акта агрессии" (DASKA).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Эти санкции нацелены на российские банки, нефтяные и газовые компании, а также на тех, кто подозревается в причастности к кибератакам против США. Прописанные в законопроекте меры включают в себя: санкции против суверенного долга России, блокировку операций российских госбанков, санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России, против политических деятелей, бизнесменов, членов их семей и другие.

В этом случае я не исключаю частичный отказ от использования доллара в расчетах. Такие намерения уже обсуждались в нашем высшем экономическом обществе. Тем более, когда заблокируют корреспондентские счета в иностранной валюте, нужно будет как-то проводить экспортно-импортные операции.

На 22 февраля 2019 года общий вес золотых слитков в Гохране России составлял 2276,77 тысячи тонн. Банк России продолжает проводить политику по наращиванию золотых резервов страны и скупки иных фондовых активов, имеющих хождение на мировых рынках. Такая политика укрепляет российский рубль и со временем, если это будет необходимо, может позволить отказаться от американской валюты.

В принципе, частичная дедолларизация российской экономики повлияла бы на ее состояние положительно. Но не сейчас, в условиях приближающейся мировой рецессии, вызванной пандемией.

Однако уже сегодня Россия вполне может перейти на расчеты в национальных валютах с отдельными странами (Китай, Турция). Такие сделки уже проводились с Китаем. Правда, все это возможно только в определенных случаях. Эти страны готовы перейти на такой товарооборот только по политическим причинам.

В вопросах торговли важными для Российской Федерации являются также европейские страны. Теоретически можно перейти на оплату в евро. Но и здесь политика - имеет значение.

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И не только она. Россия, являясь крупнейшим экспортером сырьевых ресурсов и полезных ископаемых, должна ориентироваться на мировые цены на эти товары. Переход в расчетах на национальные валюты принесет дополнительные расходы для российских экспортеров (это связано с курсовой разницей).

Как все это может отразиться на курсе рубля? Политика роста международных резервов страны и уменьшения доли доллара в валютной корзине Банка России укрепила рубль. На наш взгляд, в долгосрочной перспективе это укрепление продолжится, независимо от того, кого выберет американский народ.

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