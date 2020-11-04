Сиденья Lada, Hyundai и Kia будут делать из российских компонентов

Компания "ЛитПромГарант-НН" запустила Нижнем Новгороде производство комплектующих для сидений, устанавливаемых в автомобили Lada, Hyundai и Kia. Расширение мощностей позволит сократить долю иностранных брендов на рынке комплектующих на 20%.

Для модернизации и расширения производства "ЛитПромГарант-НН" обратилась за займом в Фонд развития промышленности. Теперь производственная номенклатура расширилась, и предприятие выпускает пружинные блоки, пружины типа "Zig-Zag", оси, каркасы сидений, торсионы (стержни). В год завод может выдавать 1.4 миллиона единиц продукции.

Основными заказчиками являются производители автомобилей Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Немаловажным фактом является то, что в производстве используется отечественные материалы и сырьё.

"Ранее почти 100% комплектующих для автомобильных сидений, по данным компании, импортировалось из-за границы, в основном из Южной Кореи и Турции. Благодаря запуску нового производства доля зарубежных производителей на российском рынке комплектующих для автосидений снизится на 20%", - говорится в сообщении Минпромторга.