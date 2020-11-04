Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков

Телеканал CNN сообщил, что кандидат от демократической партии Джо Байден выигрывает выборы президента США в штатах Колорадо, Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт, Делавэр, Вашингтон, Мэриленд, Массачусетс, а также в округе Колумбия.

Республиканец Дональд Трамп лидирует в Алабаме, Южной Каролине, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Арканзасе, Индиане, Оклахоме, Кентукки, Западной Вирджинии и Теннесси.

Согласно последним данным, которые приводит издание Politico, Байден получил поддержку 131 выборщиков, Трамп - 93. Чтобы стать хозяином Белого дома, необходимо 270 голосов выборщиков.