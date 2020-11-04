Суды по факту геноцида продолжатся

Уголовные дела по статье 357 УК РФ "Геноцид" возбуждены также по факту убийства воспитанников Ейского детского дома, массового убийства мирного населения в Карелии, Ростовской, Орловской, Волгоградской и Псковской областях. Это результат работы следователей, военных врачей, историков, архивистов и поисковиков. "Лично для меня, хотя я и военный историк, было открытием, что нашими людьми торговали, - сказала Елена Цунаева. - Поражают факты торговли детьми. Мы обнаружили, что наших граждан угоняли на территорию нынешней Калининградской области, где была организована целая сеть трудовых концлагерей, там проходил торг".

Фактов геноцида было много. В архивах до сих пор есть не доведенные до суда дела: либо обвиняемые скрылись с территории нашей страны, либо недостаточно доказательств. В ходе поисковых работ они были собраны.

Впрочем, признается руководитель поисковиков, не везде эта работа закончилась успешно. Дело в том, что архивные материалы, как правило, не имеют привязки к местности. Рельеф изменился, некоторые концлагеря и расстрельные места находятся на уже застроенной территории. Но особенно большие захоронения удалось идентифицировать. И стало понятно, что в местах захоронений мирного населения должны работать Следственный комитет и Судебно-медицинская экспертиза. "Поисковики, конечно, привыкли к своей работе и психологически защищаются, но все эти барьеры рушатся, когда ты видишь останки детей, - понижает голос Елена Цунаева. - В Жестяной Горке были матери с детками на руках, и если матери были застрелены, то деток просто добили прикладами, даже пули не тратили. Ейский детский дом. Детки эти были нездоровы, но их все равно убили. Здесь поисковых работ не производилось, но следствие изучило материалы и сочло возможным возбудить уголовное дело".

"Для меня было открытием, что нашими людьми торговали"

Почему так важно судить и выносить приговор спустя 75 лет после Победы над нацизмом? "Правовая оценка действий оккупантов, независимо от срока давности, должна быть дана, - убеждена Елена. - Да, непросто юристам собирать свидетельства, обвиняемых нет на скамье подсудимых, и те, кто мог выступить истцами, погиб. Но геноцид был. И не только евреев и коммунистов: он был без этнических, идеологических или возрастных признаков. Людей убивали просто потому, что они были гражданами СССР. Об этом нужно напомнить и мировому сообществу, и нашим молодым".