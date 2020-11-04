Трамп побеждает на выборах согласно традиционному опросу "на печеньках"

Действующий президент США Дональд Трамп со значительным перевесом одержал победу над своим конкурентом Джо Байденом в традиционном "опросе", который проводит небольшая пекарня Lochel`s в штате Пенсильвания.

Начиная с 2008 года пекарня изготавливает специальное печенье круглой формы, покрытое двумя цветами сладкой глазури. Глазурью красного цвета пишется имя кандидата от республиканской партии, синего - от демократов. Оно поступает в продажу накануне выборов, и владельцы пекарни скрупулезно подсчитывают сколько было продано и каких цветов.

Все результаты предыдущих акций в 2008, 2012 и 2016 годах оказались верными на 100%. В этом году на предвыборную сладкую продукцию особый ажиотаж. Владельцы пекарни заявили, что в последние дни перед выборами практически все печенья были распроданы.

В этом году печенья с именем кандидата от республиканцев раскупали особенно хорошо. По последним данным Lochel`s печенье "Трамп" купили 27903 раз, в то время как "Байден" не пользовалось особой популярностью и продавалось гораздо хуже.

Напомним, что по некоторым оценкам экспертов, исход голосования именно в штате Пенсильвания может стать решающим при определении победителя - победивший здесь кандидат может довести счет голосов в свою пользу до 270. Но загвоздка с Пенсильванией, как и с рядом других штатов, заключается в том, что неизвестно сколько времени потребуется на подсчет голосов, отданных по почте. Их подсчет может продлиться как несколько дней, так и недель. Поэтому узнать верность прогноза "на печеньках" получится не сразу.