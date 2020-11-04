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04.11.2020 17:03
Рубрика: Культура

В Большом театре презентовали полное собрание сочинений Мусоргского

Текст: Северьян Цагарейшвили
Два первых тома собрания - клавир оперы "Борис Годунов", представили директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, сотрудники Надежда Тетерина и Евгений Левашев, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев и музыковед Левон Акопян.

Проект Полного академического собрания сочинений М.П. Мусоргского был инициирован в 2013 году Государственным институтом искусствознания. На сегодняшний день ни в России, ни за рубежом не существует полноценного академического издания наследия Мусоргского, что часто создает трудности при исполнении его музыки в разных странах и приводит к отсутствию единого взгляда на его творчество.
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- Мы представляем все произведения Мусоргского в их первозданном виде. С одной стороны, это издание послужит развитию музыкального искусства, с другой - мы закрепляем права Российской Федерации на наследие великого русского композитора - это поистине национальная гордость и достижение, - сказала Ольга Ярилова.

В первых двух томах, которые увидели свет в этом году, опубликован полный клавир оперы "Борис Годунов". В этих томах на более чем 1000 страницах объединены все восемь авторских версий, над которыми Мусоргский работал с 1868 по 1874 годы. Впервые в истории увидят свет клавиры ранней редакции "Сцены в келье Чудова монастыря" и сцены "Сокольники на Днепре", а также уникальная концертная версия песни Варлаама для женского голоса. Издание сопровождается текстологическими и научными комментариями.

- Чаще всего в музыковедческих трудах такого рода комментарии посвящены разночтениям и ошибкам, связанным с тем или иным произведением. Однако применительно к Мусоргскому это комментарии о том периоде истории, которому посвящено данное произведение. История всегда интересовала Мусоргского, и связь музыкальной и исторической концепций была для него одной из главнейших", - отметил генеральный редактор Евгений Левашов.

По словам музыковеда Левона Акопяна, издатели собрания сочинений, не жертвуя ни в коей мере академической строгостью, подошли к этой работе как к созданию некого единого художественного целого - синтетического произведения искусства.

- Я чрезвычайно рад, что наконец-то здесь, в России, мы собираем наследие Мусоргского и будем передавать следующим поколениям. В случае с "Борисом Годуновым" часто возникают споры, какая редакция правильная и какую из них следует исполнять, музыканты в театрах по всему миру вынуждены играть по совершенно разным изданиям. Теперь, когда новое издание, надеюсь, будет отправлено во все крупные театры мира, эта проблема решится, - отметил музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.

Всего в рамках проекта планируется выпустить тридцать три тома основных сочинений Мусоргского, а также тринадцать вспомогательных изданий, включающих полное литературное наследие композитора и воспоминания о нем современников, а также оперы "Борис Годунов" и "Хованщина" в редакциях Римского-Корсакова, Ламма и Асафьева.

Между тем

По окончании презентации на Исторической сцене Большого театра состоялся спектакль "Борис Годунов" в исторической версии Леонида Баратова и Федора Федоровского 1948 года с участием Михаила Казакова, Олега Долгова, Агунды Кулаевой, Алексея Тихомирова, Максима Пастера и других солистов. За пультом был Туган Сохиев.

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