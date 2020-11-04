В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом

Снижения суточного прироста числа заболевших стоит ожидать к весне. Именно тогда вероятнее всего эти цифры приблизятся к тем, что были этим летом. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На то, чтобы ситуация стабилизировалась нужно время. Во многом это зависит от того, насколько каждый ответственно и сознательно подходит к соблюдению мер предосторожности", - цитирует РИА Новости представителя Роспотребнадзора.

Ранее эксперты ведомства рассказали, как часто нужно делать тест на COVID-19. В стране проведено уже свыше 60 миллионов лабораторных исследований. Исследованием заболеваемости коронавирусной инфекцией занимаются 889 лабораторий. Частота проведения тестов напрямую связана с числом контактов. Если человек регулярно общается с больными коронавирусной инфекцией, то проверку нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это делают медработники.

Если человек здоров, не контактирует с явно заболевшими, соблюдает все профилактические меры при выходе из дома, не общается с лицами, имеющими тяжелые хронические заболевания и высокий риск осложненного течения коронавирусной инфекции, то регулярно проходить тестирование не нужно, отметили в ведомстве.